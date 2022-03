Tommaso Zorzi volontario per l’Ucraina/ Dona felpe, poi lo “incastrano” con scatoloni

La guerra in Ucraina tiene banco e preoccupa il mondo intero ormai da giorni, una situazione e un conflitto che sembra tanto lontano da noi ma che può di certo condizionare la vita e il futuro economico dei prossimi anni. Oltre all’invasione, alle bombe e ai morti che giorno dopo giorno si registrano sul fronte, in Ucraina è vera e propria crisi umanitaria con i supermercati presi d’assalto e i beni di prima necessità assenti o irreperibili per buona parte della popolazione che ancora non è riuscita a lasciare il paese ed è costretta a vivere ogni giorno col terrore delle bombe.

Francesco Oppini e Tommaso Zorzi di nuovo amici?/ Il gesto su Instagram che…

Da giorni vanno avanti ormai donazioni e raccolte per aiutare il popolo ucraino, con le grandi città italiane che si stanno mobilitando anche con punti di raccolta per far avere agli ucraini cibo, vestiti e beni che tra Kiev e dintorni sono difficili da trovare. Anche a Milano ci sono diversi punti di raccolta dove si danno il cambio diversi volontari che accolgono, mettono da parte e inscatolano beni da mandare in Ucraina. In uno di questi, in via San Gregorio, si è recato anche Tommaso Zorzi che ha documentato il suo gesto su Instagram e dove ha raccontato di essere rimasto incastrato nella logistica del volontariato.

Soleil Sorge loda Tommaso Zorzi/ "Al Gf Vip ha raccontato una storia umana"

TOMMASO ZORZI DONA PER L’UCRAINA, MA UNA DONNA LO INCASTRA

Nelle stories Instagram Zorzi, vincitore dello scorso GF Vip, ha raccontato per filo e per segno la propria giornata. Dopo la raccolta fondi che sta toccando quota 10mila euro, Zorzi ha deciso oggi di donare alcuni suoi averi ai più bisognosi. Tra questi anche tante sue felpe, indossate durante il reality show, che non indossa più e che possono tornare utili a chi ne ha bisogno. Una volta finita la cernita, Zorzi si è recato in via San Gregorio, punto di raccolta vicino a casa sua, per consegnare tutto quanto ai volontari.

E’ lì, come raccontato sui social, che Zorzi incontra Don Abbondio che fa l’appello per i volontari, ma soprattutto dove il vip resta incastrato. Infatti, dopo aver consegnato la sua donazione, Zorzi è stato fermato da una donna ucraina che non gli ha lasciato scampo: “Vieni qui e fai gli scatoloni. Non mi piace ripetere le cose, le dico una volta sola. Vai a fare gli scatoloni”. Ed ecco che Zorzi ha raccontato la sua donazione e il suo gesto, rimanendo tra i volontari per qualche ora.

Tommaso Zorzi e la dedica di Natalia Paragoni/ "Sei opignonista, aspetto recenzione…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA