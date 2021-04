Tommaso Zorzi vs Angela Melillo/ “Sono contro le vergini incinte, sei stratega!”

Tommaso Zorzi contro Angela Melillo a L’Isola dei Famosi 2021: l’influencer punzecchia la showgirl che finge l’esistenza di una strategia tra naufraghi. In Palapa si parla della nomination di Miryea Stabile che nella scorsa puntata è stata la più nominata dal gruppo dei primitivi; una vera e propria strategia che ha spinto gli arrivisti naufraghi a commentare la cosa. Tra questi c’è Rosaria Cannavò che parlando di leader è arrivata ad una conclusione inaspettata: ossia che il vero leader non è Gilles Rocca, ma bensì Valentina Persia. La naufraga replica, ma anche Angela Melillo si sente tirata in causa e commenta la cosa dicendo: “io penso che ognuno abbia il proprio motivo non è abbiamo votato perchè tutti quanti ci siamo consultati, lo abbiamo deciso tutti”. Le sue parole però fanno letteralmente infuriare Tommaso Zorzi dallo studio che esclama: “basta, io non sono contro le strategie dei reality però sono contro le vergini incinta. Se sei stratega, dì che sei una stratega e vai avanti, ma no che quando venite sgamati siete lì con l’aureola e dite ‘no io, ma va’, l’abbiamo visto. Fate delle brutte figure, io mi agito”.

Tommaso Zorzi scontro con Angela Melillo a L’Isola dei Famosi

Angela Melillo dalla Palapa replica alle parole di Tommaso Zorzi: “non è vero che l’abbiamo deciso tutti insieme”, ma anche Iva Zanicchi ha qualche dubbio. La cantante di Zingara, infatti, dallo studio, commenta: “da casa quando noi vediamo che compatti votate tutti e cinque la stessa persona il sospetto viene che vi siete messi d’accordo”. La Melillo però ribatte: “io esprimo il mio parere non si tratta di vergini o qualcos’altro, si tratta semplicemente ed io parlo per me”. Che dire: c’è una strategia oppure no? Dal canto sua la vincitrice de La Pupa e il Secchione non nasconde di esserci rimasta male visto che i compagni l’hanno nominata precisando che è arrivata dopo nel gruppo quando in realtà lei è partita solo una settimana dopo!

