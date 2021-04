Tommaso Zorzi Vs Barbara d’Urso?/ “Cattive lingue nei programmi trash, non è da te..”

Tommaso Zorzi sempre più lontano da Barbara d’Urso? La mancata presenza dell’ex influencer nei programmi della conduttrice era stata etichetta come sua semplice “voglia” di non stare troppo in tv per evitare quindi una sovraesposizione ma adesso, alla luce di quelle che sono state le sue frecciatina nell’ultima puntata de Il Punto Z in onda ieri sera, sembra proprio che Tommaso Zorzi non abbia evitato solo per quello e che tra i due ci sia addirittura una guerra che possiamo definire fredda, almeno per il momento. Secondo i bene informati sembra proprio che domenica scorsa Akash Kumar avrebbe voluto menzionare Tommaso Zorzi ospite di Domenica Live ma che proprio la conduttrice non glielo avrebbe permesso e lo stesso ex gieffino ha spiegato nel suo programma: “Quando Akash stava per fare il mio nome ha detto che lei non ne sapeva niente e non voleva che le venisse detto assolutamente niente”. Solo pettegolezzi o c’è qualcosa di vero?

Tommaso Zorzi Vs Barbara d’Urso? Tra loro una guerra fredda culminata ieri con Akash Kumar a Punto Z

Tommaso Zorzi ha voluto liquidare il tutto come un mero pettegolezzo, roba da programmi trash e non di quelli di Barbara d’Urso. Usando la sua ironia pungente il vincitore del Grande Fratello Vip 2020 ha così rilanciato: “Barbara, sappi che io invece ti nominerò sempre perché sei una professionista, ti stimo, non credo a queste cattive lingue che appartengono solamente ai programmi trash e non a te”. Poi l’affondo invitando in studio Akash Kumar annunciato proprio come ospite della prossima puntata di Domenica Live per “la sua verità”. Tommaso Zorzi lo ha annunciato girando il coltello nella piaga: “Doveva dire la sua verità a Domenica Live invece è venuto prima da noi”. Ciliegina sulla torta? Chiedere a Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, un commento sugli ascolti di Avanti un altro rispetto a quelli di Live Non è la d’Urso ma senza successo.

