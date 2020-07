Tommaso Zorzi vs Francesco Monte e Isabella De Candia/ “Siete macigni sui cogli*ni!”

Tommaso Zorzi attacca Francesco Monte per il suo debutto musicale e insorge anche la fidanzata del modello pugliese, Isabella De Candia. A fare ordine sulla vicenda è proprio l’influencer milanese in una serie di Instagram Stories. «Volevo starmene fuori dai social per un paio di giorni, però purtroppo vengo sempre richiamato all’ordine», ha esordito Zorzi che poi è entrato nel merito della polemica. Riguarda il video pubblicato da Trash Italiano in cui è ripresa la prima performance live di Francesco Monte. «Io lascio un commento sotto questo video, tra l’altro assolutamente educato e ironico, dove non sono volgare, non dico niente che possa essere preso minimamente come un’offesa perché era evidentemente ironico». E quindi pubblica il commento che ha suscitato l’indignazione dei fan dell’ex tronista di Uomini e Donne, ex gieffino e naufrago dell’Isola dei Famosi. «Siamo già domani. Oggi sarà ieri. Giura Ama, noi sotto choc». Secondo Tommaso Zorzi sotto al post sono stati lasciati commenti davvero offensivi.

TOMMASO ZORZI CONTRO FRANCESCO MONTE E ISABELLA DE CANDIA

«Se proprio te la vuoi prendere, prenditela con chi è stato più offensivo di me», aggiunge Tommaso Zorzi. E infatti ne pubblica qualcuno. Ma tra le persone che rispondono al suo commento c’è Isabella De Candia, fidanzata di Francesco Monte. «Normalmente la gente che non si stima o ammira dovrebbe non attirare interesse e attenzione, invece ti vedo sempre sul pezzo. Se sei sotto choc ti consiglio di stenderti per terra farti coprire per evitare dispersioni di calore e magari solleva anche le gambe per favorire l’afflusso di sangue al cuore e al cervello. Il cioccolato non credo funzioni in questo caso». La replica dell’influencer non si fa attendere e infatti fa sapere a Isabella De Candia di essere informata male sul suo conto. «Io del tuo fidanzato ho parlato due volte in vita mia. La seconda l’altro giorno, la prima per quanto riguarda dei commenti omofobi che si era permesso di fare nella casa del Grande Fratello e, se permetti, volevo replicare perché mi sono sentito toccato da vicino».

Tommaso Zorzi non capisce il motivo per il quale la fidanzata di Francesco Monte si sia sentita offesa. «Se tu sei un personaggio in vista e pubblichi un pezzo è ovvio che ricevi opinione pubblica e se uno lo fa in maniera educata come ho fatto io, che sia a favore o contro, rientra nei diritti», ha dichiarato l’influencer milanese. «Per favore, cara mia, torna a fare la fidanzata di Monte e non ci rompere i cogli*ni, grazie», ha detto rivolgendosi direttamente a Isabella De Candia. Poi ha mandato un messaggio alla coppia: «Tra tu e lui… siete zero simpatici, zero. Pesanti, che palle. Due macigni sui cogli*ni. Ma basta, ridete!».



