Tommaso Zorzi Vs Iconize “Finta aggressione? Figura di m*rda”/ “Livelli bassi per..”

Tommaso Zorzi promette scintille. Ormai da ore sui social ha sottolineato che sabato sarà a Verissimo e che si toglierà molti sassolini dalla scarpa soprattutto dopo tutto il materiale che la sorella ha preparato per lui per metterlo al corrente di tutto quello che è successo quando lui era nella casa. Lui ha già annunciato vendetta e la prima potrebbe arrivare proprio ai danni di Iconize, il suo ex che, oltre a parlare di lui, è arrivato addirittura a fingere un’aggressione per finire sui giornali e in tv, con successo a quanto pare. In una diretta su Instagram con Elisabetta Gregoraci, il vincitore della quinta edizione del GF Vip, ha commentato la finta aggressione omofoba di Iconize svelata proprio da Barbara d’Urso in tv nei suoi salotti dicendosi davvero scioccato da quello che ha visto e sentito.

Tommaso Zorzi contro Iconize sui social: “Finta aggressione? Figura di m*rda”

In particolare, Tommaso Zorzi ha spiegato sui social: “Io sono scioccato, davvero choc, io morto per terra tipo che dovevo oh mio Dio. Voglia di visibilità? Però ti posso dire una cosa? Oltre a questa cosa ha fatto una figura di m…”. Siamo sicuri che Tommaso Zorzi sia solo agli inizi di questi suoi commenti perché di tutto quello che è successo mentre non c’era continuerà a parlarne sui social nei prossimi giorni ma anche a Verissimo, nella puntata che ha registrato proprio ieri spiegando: “Uhhhh quante cose ho detto…”. La sorella Gaia lo ha messo al corrente di frecciatine, like e commenti ai suoi danni, adesso non ci rimane che mettere insieme i pezzi di tutto quello che dirà.



© RIPRODUZIONE RISERVATA