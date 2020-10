Tommaso Zorzi Vs Loredana Fiorentino/ “Ignorantona. Vive a scrocco, è una pazza!”

Tornano a far discutere le dichiarazioni di Tommaso Zorzi nella Casa del Grande Fratello Vip. Stavolta l’influencer si è duramente scagliato contro Loredana Fiorentino, la mamma di Luigi Mario Favoloso che Barbara D’Urso ha soprannominato ‘la favolosa’. Ed è proprio a Pomeriggio 5 che vanno in onda le immagini. Nella Casa si ricorda la sua ormai celeberrima sfilata, ma i commenti nei suoi riguardi non sono affatto lusinghieri, soprattutto quelli di Zorzi. “questa qua è una che non sa mettere insieme una parola con un’altra. Cioè è un’ignorantona” ha esordito, “No ma è proprio tremenda. Io se avessi una mamma così, ti giuro… la prima cosa che faccio: butto il televisore, perché non vorrei mai che per sbaglio accendo e la vedo.” Parole pesanti, dunque, quelle di Tommaso che però continua, raccontando di aver sbirciato anche il suo profilo Instagram.

Tommaso Zorzi pesante contro la mamma di Favoloso: “Va a scrocco nei bar, a fare la piega…”

“Ho voluto vedere cosa faceva su Instagram, questa.” ha detto ai coinquilini del Grande Fratello Vip. “È una pazza, tipo ‘perché io sono unica e inimitabile’. Cioè hashtag per fortuna unica! Dice ‘Io sono unica e inimitabile, sono la sola Loredana Favoloso’. Ma non si fa neanche chiamare con il suo nome…”. Alle parole di Tommaso Zorzi sono seguite quelle di Francesco Oppini: “Sì sì, vero, è allucinante. Fa vedere che si fa a fare i massaggi, che si fa massaggiare“. A chiudere l’argomento è stato proprio Zorzi con l’ennesima frecciatina alla mamma di Favoloso: “E ma va a scrocco, nei posti di basso borgo, a scroccare le pieghe, a fare tipo le ospitate nei bar…”





