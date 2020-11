Tommaso Zorzi Vs Massimiliano Morra/ “Falso, ascolti tutto e riporti..”

E’ lite al Grande Fratello Vip 2020 dove, dopo la puntata, Massimiliano Morra e Tommaso Zorzi sono finiti di nuovo allo scontro. Tra i due sembrava esserci un chiarimento ma poi tutto è stato spazzato via ieri sera quando il bell’attore è finito non solo in nomination ma anche sotto accusa da parte dell’influencer che continua a ribadire il fatto che Massimiliano vada come va il vento, non prende mai posizioni ben definite nella casa e, alla fine, corre da una stanza all’altra per riportare quello che si dice nella stanza arancione. Inutile dire che Massimiliano Morra ha provato a difendersi ma l’unica cosa che ha continuato a dire è che lui fa quello che sente e lui fa quello che vuole arrivando addirittura a negare di aver detto che Dayane si sta approfittando di Adua del Vesco, una cosa che è sotto gli occhi di tutti per via di una serie di video postati anche sul sito ufficiale del Grande Fratello Vip 2020.

Tommaso Zorzi Vs Massimiliano Morra

La discussione va avanti per un bel po’ in giardino sotto gli occhi attenti di Andrea Zelletta che prova a spiegare a Massimiliano Morra che cosa non va bene ma senza riuscirci: “Tommaso io ti ripeto, qua dentro voglio che ci sia il bene e ci sia una coesione tra tutti e trovo esagerato il vostro comportamento nei confronti di Dayane”. L’attore quindi ha deciso di fare un passo indietro non solo prendendo le difese della modella ma anche benedicendo il rapporto che ha co Adua del Vesco. Alla fine chiude la conversazione con un sibillino: “Va bè tanto sto in nomination..”. Massimiliano è convinto che lo abbiamo voluto fare fuori?



