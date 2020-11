Tommaso Zorzi vs Massimiliano Morra, lite al GF Vip/ “Non prendi mai una posizione!”

Lite accesa tra Tommaso Zorzi e Massimiliano Morra al termine della passata puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lo scorso lunedì. L’influencer ha rimproverato all’attore di non essere in grado di prendere una sua posizione rispetto alle varie questioni che vengono snocciolate nel corso del reality. Dopo i saluti di Alfonso Signorini, i due concorrenti insieme ad altri compagni di avventura si sono ritrovati in giardino per un confronto di fuoco nel quale il 25enne milanese, ancora una volta ha dimostrato di non avere peli sulla lingua. Il motivo del litigio sarebbe stata la discussione avvenuta in puntata rispetto al rapporto tra Rosalinda/Adua e Dayane Mello. Zorzi si era espresso negativamente temendo che la modella brasiliana stessa “usando” l’attrice, strumentalizzando la loro amicizia a suo favore solo allo scopo di guadagnare visibilità. Una tesi che era stata sposata anche da Massimiliano Morra il quale, confrontandosi con la collega ed ex (finta) fidanzata aveva detto: “È come se stesse cercando di strumentalizzare il tutto prima con Stefano (Sala, il suo ex, ndr), poi con te, apri gli occhi”. Successivamente però, in puntata Morra aveva preso le difese di Dayane lasciando di stucco Tommaso.

LITE TRA TOMMASO ZORZI E MASSIMILIANO MORRA AL GF VIP

Il confronti tra Tommaso Zorzi e Massimiliano Morra al termine dello scorso appuntamento e dell’atteggiamento dell’attore è risultato inevitabile ed ha dato vita ad un acceso confronto tra i due gieffini. “Non puoi non tenere una posizione!”, ha tuonato il giovane influencer, contestando il suo cambio repentino di idea sul medesimo argomento. “Ma sei folle? Eri con noi e dicevi che avevamo ragione e che la pensavi come noi”, ha aggiunto Zorzi, attaccando l’attore che tuttavia è rimasto fermo nella sua posizione tanto da replicare: “Ho cambiato idea, ho sbagliato e ho cambiato idea. Posso ripensarci?”. Morra ha proseguito nel suo tentativo di trovare una giustificazione all’atteggiamento avuto in puntata ribadendo di tenere molto anche a Dayane: “Sono cose loro”, ha aggiunto. “Vabbè, non fa niente, sono in nomination qual è il problema! […] Io ho fatto quello che volevo fare, punto”, ha poi proseguito, nel tentativo di chiudere il discorso. Zorzi, di contro ha continuato a manifestare sconcerto tanto da dichiarare: “Non puoi non tenere una posizione. Mi sento male non ho parole, mi cadono le braccia con te che fai questi ragionamenti”.



