Tommaso Zorzi Vs Selvaggia Lucarelli: “Hai rotto i cog*ioni”/ “Sguazzi nel torbido..”

Tommaso Zorzi sbotta contro Selvaggia Lucarelli. Tutto è nato ieri pomeriggio quando, dopo aver saputo della morte di Raffaella Carrà, Tommaso Zorzi ha voluto salutare la grandissima showgirl della televisione italiana mostrandosi commosso e sottolineando quanto la Carrà sia stata importante per le battaglie anche della comunità LGBT. La commozione di Tommaso zorzi è stata commentata da Selvaggia Lucarelli che, sui social, senza fare riferimento esplicitamente all’influencer, ha scritto: “Con quello che si fa il video selfie mentre gli viene l’occhio umido per la Carrà oggi ho visto tutto”. Le parole della Lucarelli non sono passate inosservate e, Tommaso Zorzi, attraverso un lungo post pubblicato tra le storie del suo profilo Instagram, si è scagliato contro la giornalista. “Cara Selvaggia Lucarelli, se parli di me pubblicamente abbia quantomeno la creanza di farlo in maniera chiara. Ma mi rendo conto che per una che nel torbido ci sguazza, questa richiesta sia utopistica“, ha esordito Zorzi.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani/ "Siamo pudici nel vivere la nostra storia, però.."

Tommaso Zorzi attacca Selvaggia Lucarelli: “Non sei legittimata a sentenziare come esternare i sentimenti”

Tommaso Zorzi non usa giri di parole e i scaglia in modo duro contro Selvaggia Lucarelli. Il post della giornalista non è piaciuto all’influencer che, dopo averla taggata, continua a motivare la sua reazione. “Il tuo ruolo da giornalista non ti legissima a sentenziare come io decida di esternare o meno le mie emozioni. Specialmente quando lo faccio nel pieno rispetto della persona che era”, scrive ancora Zorzi sottolineando di aver sempre ammirato pubblicamente Raffaella Carrà. “La tua spasmodica voglia di far perpetrare il tuo pensiero sempre polemico come se fosse il Verbo ha francamente, sempre per mio gusto, rotto i cog*ioni. E dato che non mi segui nemmeno sui social, non capisco il fastidio che ti possa aver arrecato una mia storia“, conclude Zorzi. Arriverà la replica della Lucarelli?

