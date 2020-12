Tommaso Zorzi Vs Stefania Orlando: “Psicopatica”/ Lei: “Con lui ho chiuso, basta!”

Questa lunghissima edizione del Grande Fratello Vip continua a regalare colpi di scena. Dopo il bacio appassionato in piscina tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, la Casa è stata scossa da un altro avvenimento importante: la lite tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Tra i due grandi amici è nato un acceso scontro da un motivo però futile: le coreografie per la notte di Capodanno. Una modifica fatta da Tommaso al balletto di Stefania ha portato quest’ultima a far notare il nervosismo dell’amica che in tutta risposta le ha dato della ‘psicopatica’. Molto infastidita da questo termine, con il quale l’ha già appellata pochi giorni fa Samantha De Grenet, la Orlando si è infuriata, rispondendo all’amico: “Tu mi hai detto quella parola per farmi inca***re. E spieghi agli altri come sono andate le cose come vuoi tu”.

Lite infuocata tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando: amicizia a rischio

“Continui a ripetere le cose come Sgarbi. – ha risposto allora Tommaso Zorzi – Dai fastidio e non sei normale. Una persona che fa le cose apposta per dare fastidio non è normale. Forse un pochino non sei normalissima. – e ancora – Tu parli sopra e urli quindi non si può parlare con te.” Di fronte a questa reazione, Stefania Orlando è arrivata addirittura a pensare di chiudere ogni rapporto con Tommaso: “Non mi interessa più niente. Non mi interessa Tommaso come essere umano. Perché è andato a colpire su una cosa che già mi aveva fatto male, sapendolo perfettamente. Non lo giustificate sempre, lui sapeva che quella cosa mi avrebbe colpita e l’ha detta. Non mi interessa, basta. Per me è finito. Evidentemente lui non è amico mio. Io sono stata sua amica, lui no. Non è una stupidaggine”. Entrambi, poco dopo, si sono però sciolti in un abbraccio, facendo pace.



© RIPRODUZIONE RISERVATA