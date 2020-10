Tommaso Zorzi Vs un autore del Grande Fratello Vip/ “Trattato peggio di una putt*na!”

Tommaso Zorzi è infuriato. Stavolta l’influencer si è sfogato non contro uno dei suoi coinquilini o conoscenti fuori dalla Casa, bensì contro uno degli autori del Grande Fratello Vip reo di averlo “cacciato” dal confessionale. Ma non è tutto perché il gieffino ha dichiarato che sarebbe stato invitato a uscire dal confessionale per aver negato nuove critiche ai suoi compagni d’avventura. Subito dopo, Zorzi si è allora sfogato: “Stiamo tutti lavorando, rispetto tutti”, ha dichiarato Tommaso, “Ho fatto confessionali in cui mi sono esposto a situazioni perché sono così di carattere. Per una volta non mi espongo, non dico la frecciatina che possono montare per farmi litigare in puntata. Perché lo so che se la faccio viene montata, il gioco è anche quello.” ha aggiunto, prima di lanciare la vera e propria accusa.

Tommaso Zorzi furioso: “Sbattuto fuori dal confessionale da un autore”

Tommaso Zorzi, scosso dal comportamento che l’autore del Grande Fratello Vip avrebbe avuto con lui, ha così dichiarato che “Per una volta non dico una cosa pungente, e allora mi dice “Vai vai””. Poi è sbottato: “Mi ha trattato peggio di una putt*na che hai appena pagato quando sta salendo tua moglie in ascensore. Mi ha sbattuto fuori, mi ha detto ‘esci’. Mi dà fastidio.” Parole molto pesanti quelle di Zorzi che in pochi minuti hanno fatto il giro del web e che trovate in coda a questo articolo. Bisognerà vedere se Alfonso Signorini si assumerà l’onere di chiarire questa vicenda, magari proprio in diretta al Grande Fratello Vip.

Tommaso critica gli autori del confessionale e rivela di essere stato cacciato: “ma neanche una puttana dopo che la paghi, mi ha sbattuto fuori, escusame?!”#GFVIP pic.twitter.com/7xZf1brn1M — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) October 27, 2020





