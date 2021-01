Tommazo Zorzi, crollo al Grande Fratello Vip/ “Potrebbe lasciare”: parla la sorella

Il Grande Fratello Vip continua a prolungarsi mentre nella Casa i concorrenti continuano a perdere il loro iniziale smalto e l’entusiasmo di vivere questa avventura iniziata a settembre. Dopo il crollo di Stefania Orlando e quello di Maria Teresa Ruta, anche l’umore di Tommaso Zorzi inizia a risentire di questa reclusione di mesi e mesi. Proprio lui, che da sempre è amato dal pubblico proprio per il suo spirito e l’entusiasmo sempre mostrato, sta vivendo un momento davvero difficile, soprattutto da quando ha scoperto che il Grande Fratello non finirà l’8 febbraio come sperato. La notizia ha scatenato infatti il malessere del concorrente che sembrava però solo momentaneo, invece oggi il malumore di Tommaso continua e sembra anzi acuirsi.

Tommaso Zorzi in crisi al Grande Fratello Vip: a rischio la sua permanenza?

Di fronte al crollo di Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip, il web ha iniziato a farsi sentire. Il concorrente che per molti avrebbe potuto vincere questo reality rischia invece di abbandonare il gioco prima della fine perché letteralmente sfinito. Sul web è intanto in atto una vera e propria polemica contro il GF: “è arrivato a capolinea anche tommy, meritava di vincere il programma col sorriso ma avete preferito portarlo allo sfinimento” ha scritto un utente; “Tommaso sta veramente male, credo che a questo punto possa decidere di uscire” ha fatto notare un altro. Intanto anche Gaia Zorzi, sorella di Tommaso, ha fatto sentire la sua voce su Twitter, postando un cuore spezzato di fronte alle immagini del crollo di suo fratello.



