Tommazo Zorzi/ Dal cucurio alla verità su Aurora Ramazzotti: “abbiamo litigato, mi manca”

TOMMASO ZORZI IN CUCURIO, L’AMICIZIA CON MYRIAM CATANIA..

Settimana complicata per Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip 2020. L’influencer inizia a perdere la sua verve ma per fortuna per lui è arrivata la scossa cucurio con tutto quello che questo ha significato. Dopo un inizio febbricitante tra acciacchi e cure, finalmente Tommaso Zorzi è venuto fuori, continua a giocare, scherzare, battibeccare e raccontare anche alcune verità che riguardano personaggi e volti noti all’esterno della casa. In tutto questo ha avuto anche il tempo di finire nel cucurio insieme a Myriam Catania e Massimiliano Morra dando vita ad una serie di minacce su uno sciopero della fame imminente se la produzione non avesse deciso di dare loro qualcosa da fare. Risultato? Una bella cena tra amici ma, soprattutto, l’occasione di conoscere la bella attrice con la quale non era subito entrato in sintonia e che era rimasta fuori dalla cerchia delle sue amicizie nella casa più spiata d’Italia.

TOMMASO ZORZI, DALLO SCONTRO CON SIGNORINI AD AURORA RAMAZZOTTI

Di certo gli ultimi giorni per Tommaso Zorzi non sono serviti solo a conoscere meglio la Catania ma anche a metabolizzare quello che è successo durante l’ultima puntata andata in onda lunedì scorso e in cui è stato preso di mira per via della sua battuta su Adua del Vesco e Gabriel Garko al grido di ‘chi dei due porta la gonna’. Il video mostrato in prima serata e in diretta con la casa in un primo momento lo ha fatto sorridere ma quando poi ha letto i titoli dei siti e quello di cui era accusato, ha dato di matto dicendosi pronto ad andare via se il gioco al massacro continua: davvero lui può essere definito omofobo? Il punto non era proprio quello ma il fatto che pochi giorni prima lui stesso ha litigato con Franceska Pepe perché ha parlato di lui al femminile. In casa la tensione è stata alta per qualche giorno ma adesso Tommaso Zorzi sembra pronto a buttarsi di nuovo nella mischia, cosa succederà nella puntata di questa sera? In molti puntano sull’arrivo di Aurora Ramazzotti proprio in risposta al suo appello dei giorni scorsi. L’influencer ha ammesso di aver litigato con lei, la sua migliore amica, per via di questa sindrome dell’abbandono che non lo lascia mai. Vedendola felice e molto innamorata del suo fidanzato, lui si è sentito un po’ messo da parte e quindi hanno litigato. Adesso Tommaso ha confessato di sentire tanto la sua mancanza e di voler fare pace un giorno, che sia proprio la casa del Grande Fratello Vip a permettere ai due di avvicinarsi?



