Tommazo Zorzi ha mentito su ricchezza e flirt?/ Giacomo Urtis pronto a smascherarlo..

Quali scheletri ci sono nell’armadio di Tommaso Zorzi? Questa potrebbe essere la domanda tormentone di queste ore nella casa del Grande Fratello Vip 2020 proprio perché Giacomo Urtis è stato chiamato ad essere ospite nella casa proprio per dire la sua sul bell’influencer e non solo. In questi giorni si sta dando un po’ da fare per stuzzicare i vip ma non si capisce bene quali siano gli scoop veri e quelli falsi che sta disseminando nella casa e tra i coinquilini in queste ore. Cosa succederà a Tommaso Zorzi quindi? Ad alzare il velo sull’arrivo di importanti rivelazioni sull’influencer è Alberto Dandolo che sul nuovo settimanale Oggi ha rivelato che Zorzi potrebbe aver mentito in qualche occasione e che adesso toccherà proprio al chirurgo estetico rivelare la verità.

Tommazo Zorzi ha mentito su ricchezza e flirt? Giacomo Urtis sa tutto e..

In particolare, sul nuovo numero di Oggi si legge: “Giacomo Urtis è entrato nella casa con un solo obiettivo: svelare le bugie e i segreti dell’altro inquilino, Tommaso Zorzi. Pare che il chirurgo estetico voglia smascherare alcune storie d’amore false dell’influencer e dimostrare che non sia così benestante come dichiara di essere. Lo farà? Ah, saperlo..”. Le rivelazioni si fermano qua così come le insinuazione e adesso i fan attendono con ansia di capire se questa bomba scoppierà davvero oggi in vista della puntata di domani sera oppure per quella in onda lunedì. Fatto sta che Tommaso Zorzi continuerà ad avere l’appoggio del pubblico, questo è certo.



