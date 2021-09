Tommazo Zorzi, perché conosce le principesse Hailé Selassiè?/ “Da loro quando…”

Sorpresa in studio al Grande Fratello Vip 2021 per Alfonso Signorini nel corso della prima puntata. Dietro le quinte, a vedere la puntata da uno schermo, c’è Tommaso Zorzi che viene subito invitato ad entrare in studio. È qui che, dopo i saluti di rito, Zorzi racconta della sua amicizia con le tre sorelle Selassiè, le principesse Jessica, Lucrezia e Clarissa, nuove concorrenti del Grande Fratello Vip. “Come le conosci?” ha chiesto Signorini, “Le conosco perché in realtà tempo fa cercavo casa a Roma per fare poi un programma televisivo e loro mi hanno ospitato un mese a casa loro. Sono stato un mese a palazzo!”

Tommaso Zorzi e l’amicizia con le sorelle Selassiè

Tommaso Zorzi le conosce bene, quindi, avendo vissuto per ben un mese a casa loro. Il programma a cui fa riferimento Tommaso, e al quale sia lui che le tre sorelle principesse hanno partecipato, è #Riccanza, lo show andato in onda dal 2016 al 2019 su MTV dedicato ai giovani di buona famiglia e, dunque, come suggerisce il titolo, ricchi. Da lì è dunque nata un’amicizia che dura ancora oggi. Le tre sono infatti felicissime di ricevere i suoi saluti nella Casa.

