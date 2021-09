Tommee e Ariel, figli Alvin e Kali Wilkes/ Lui: “non mi guardano mai la sera in tv perchè dormono”

Chi sono Tommee e Ariel?

Tommee e Ariel sono i figli di Alvin nati dal matrimonio con la bellissima Kali Wilkes. Un grande amore quello nato tra il conduttore televisivo e la bellissima ragazza inglese che ha sposato quattordici anni fa. Dalla loro unione sono nati due splendidi figli: il primogenito Tommee e poi la piccola Ariel. Tra Alvin e Kali è stato un vero e proprio colpo di fulmine come ha raccontato l’ex inviato de L’Isola dei Famosi. I due si sono visti per la prima volta in un ristorante a Lignano Sabbiadoro e da lì è nato tutto. Un lungo fidanzamento e poi la decisione di sposarsi nel 2007. Due anni dopo sono diventati genitori del piccolo Tommee e poco dopo hanno avuto anche la figlia Ariel.

D'AMORE E D'ACCORDO VIP, 2a PUNTATA/ Coppie: Clio MakeUp e Claudio Midolo alla prova!

Se Alvin si divide tra lavoro e famiglia, Kali ha deciso di dedicarsi pienamente alla gestione della famiglia e alla crescita dei figli consentendo così al marito di potersi dedicare alla carriera nel mondo dello spettacolo. Un matrimonio sereno e felice di cui si conosce poco, visto che la coppia si mantiene ben lontana dai riflettori del mondo dello spettacolo e del gossip.

Alvin e Kali Wilkes/ Anniversario di nozze, 14 anni: "Sei ancora qui vicino a me"

Alvin: “ho sofferto la malinconia per i miei figli quando era all’Isola”

Alvin è legatissimo ai figli Tommee e Ariel e cerca di separarsi il meno possibile. Naturalmente per motivi di lavoro il conduttore è stato costretto ad allontanarsi diversi volte; in particolare quando ha partecipato prima come naufrago e poi come inviato al reality show di successo “L’isola dei Famosi”. Un’esperienza sicuramente importante per la sua vita e carriera, ma che l’ha costretto a stare lontano per tre mesi dalla sua famiglia. Proprio ricordando quei momenti e quel distacco, il conduttore dalle pagine del settimanale Top ha dichiarato: “quando sono partito per l’Isola, per evitare che i miei figli subissero un trauma, ho sminuito il distacco. Ma loro avevano la fortuna di vedermi in tv anche se ero lontano. Io no, e ho sofferto la malinconia”.

Grace e Joy, figlie ClioMakeup (Clio Zammatteo)/ "I bambini non mi piacevano, ora invece…"

Non solo, Alvin ha anche aggiunto: “io e mia moglie siamo consapevoli di non poter essere nella testa dei nostri figli; quello che possiamo fare è dare direttive di massima: mi piace che ci confrontiamo”. Infine ha scherzato sul fatto che i figli non lo vedono quasi mai in tv, visto che quando lui è in onda loro dormono già!



© RIPRODUZIONE RISERVATA