Tutto sul successo Espresso Macchiato di Tommy Cash, il cantante lettone finito al centro delle polemiche per la sua tagliente ironia contro l'Italia

“Mio amore. Mio amore. Espresso macchiato, macchiato, macchiato. Per favore. Per favore…”. Chi non ha sentito almeno una volta questa canzone di Tommy Cash? Impossibile non conoscere Espresso Macchiato e il suo eccentrico interprete, finito – almeno inizialmente – al centro di un polverone per l’ironia contro l’Italia. Un’ironia che a molti non è piaciuta ma che – come ha precisato lo stesso Tommy Cash in svariate interviste – non è altro che una forma di omaggio al belpaese. “Questa è una canzone seria, le polemiche mi hanno sorpreso”, ha detto e ribadito a più riprese il cantante lettone dopo l’exploit a Eurovision Song Contest.

Così Tommy Cash si è preso le luci dei riflettori, cantando un’Italia piena zeppa di luoghi comuni ma a cui si sente profondamente legato. “L’Italia è quel paese che riesce sempre a sorprendermi, proprio come cerco di fare io con la mia musica”, ha detto.

Tommy Cash, il successo e la popolarità con Espresso Macchiato, controverso “omaggio” all’Italia

Dopo Espresso Macchiato, tormentone mondiale, Tommy Cash ci ha riprovato con Ok, canzone visionaria la cui clip è ambientata in Italia, dove tradizione, luoghi comuni e location caratteristiche si mescolano con grande naturalezza. Un pezzo ironico, per larghi tratti eccentrico e perché no, anche un po’ tenero. Tommy Cash si è buttato a capofitto in questo brano, visto come un mezzo per mettersi alla prova e superare i propri limiti.

Perché dopo Espresso Macchiato, con qualche parola in italiano, il cantante ha voluto lavorare interamente con una lingua diversa dalla sua. “L’italiano non è semplice, più cose devi ricordare, e aggiungere anche una lingua nuova diventa una sfida. Ne parlo già tre, e l’italiano sarà la quarta”, ha confidato Cash.