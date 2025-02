Tommy Cash di Espresso Macchiato sbarca in Italia

L’Eurovision Song Contest 2025 si svolgerà a Basilea a maggio, ma sta già facendo parlare. Il protagonista indiscusso di questo periodo è sicuramente Tommy Cash che sta facendo discutere per il brano Espresso Macchiato in cui, tra le altre frasi, dice anche “sudo come un mafioso”. Una canzone che ha scatenato numerose polemiche in Italia e a cui, quasi sicuramente, replicherà lo stesso Tommy Cash che, questa sera, sarà ospite del programma “Propaganda live”.

Alessia Pifferi/ La sorella Viviana: “E' tutto molto chiaro ma si sta andando per le lunghe”

Sul brano e sullo stesso cantante, tuttavia, si sono espressi diversi protagonisti del mondo dello spettacolo italiano come Caterina Balivo che ha fortemente criticato la canzone. Su Tommy Cash e su Espresso macchiato, tuttavia, si è espresso anche Cristiano Malgioglio che ha detto la propria opinione senza mezze misure.

Bimbi maltrattati a Cosenza: attesa per scarcerazione “patrigno”/ Fratellini affidati alla nonna paterna

Le parole di Cristiano Malgioglio su Tommy Cash

“Tommy Cash è un provocatore e tutta l’italia ha abboccato e ‘Tutta l’Italia’ temo ci rimetterà le penne. A mio avviso il cantante di ‘Espresso Macchiato’ ha un brano pieno di stereotipi triti e ritriti sull’Italia, ha messo a segno un colpo ‘furbetto’ che rischia di mettere in seria difficoltà sia il candidato ufficiale dell’Italia, Lucio Corsi con il brano ‘Volevo essere un duro’, che il favorito per la vittoria al San Marino Song Contest, Gabry Ponte con il suo ‘Tutta l’Italia’”. Con queste parole, Cristiano Malgioglio ha espresso la propria opinione ai microfoni dell’AdnKronos.

Bimbo con fratture multiple a Scicli: padre arrestato/ L'ex dell'uomo: “Mi ha picchiata più volte...”

Nasce ccome un provocatore. Questa volta offende l’Italia e noi ci siamo cascati tutti. Con tutta questa pubblicità rischiamo anche di fargli vincere l’Eurovision. Nel 2022 ho scatenato un caso diplomatico definendo la rappresentante spagnola ‘il discount di Jennifer Lopez’ ma poi ci ho fatto pace”, ha aggiunto ancora il paroliere.