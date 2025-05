Tommy Cash con “Espresso Macchiato” è il cantante rappresentante dell’Estonia in gara all’Eurovision Song Contest 2025. Durante la prima semifinale Tommy Cash ha conquistato il pubblico della St. Jakobshalle a Basilea, in Svizzera accedendo così alla finale che decreterà la canzone vincitrice della 69esima edizione dell’annuale concorso canoro. Classe 1991, Tomas Tammemets (questo il suo vero nome) è nato a Tallinn e si è avvicinato all’arte tramite graffiti e street art. Durante la sua adolescenza è stato anche espulso dalle scuole per l’uso di droghe non riuscendo così a completare il liceo. Nel 2012 inizia la sua carriera musicale pubblicando i primi brani sulla piattaforma SoundCloud riscontrando il primo grande successo con “Guez Whoz Bak” con cui vince il premio come demo dell’anno dall’emittente estone Raadio 2.

Qualche anno dopo, nel 2015, lavora con la band russa Little Big, mentre nel 2016 con il videoclip di “Give Me Your Money” conquista la terza posizione durante i Berlin Music Video Awards. Quest’anno è tra gli indiscussi protagonisti dell’Eurovision Song Contest 2025 con “Espresso Macchiato” un brano che mixa sapientemente elementi di electroswing con un testo in inglese, ma con delle parole in italiano.

Espresso Macchiato di Tommy Cash sarà la canzone vincitrice dell’Eurovision Song Contest 2025

Espresso Macchiato di Tommy Cash è la canzone più “divisiva” dell’Eurovision Song Contest 2025 per via del testo che si presenza come una caricatura dell’italiano medio sottolineando l’amore il caffè, ma anche l’utilizzo di tabacco. Alcuni frasi del testo come “I’m sweating like a mafioso”, “mi casa very grandioso” e “mi money numeroso” sono state oggetto di critiche da parte di tantissime italiani. Intanto sui social il brano è uno dei più ascoltati e votati con il pubblico che scrive: “adoro l’Eurovision. È l’unica competizione al mondo in cui si passa da una bellissima canzone d’amore sulla vita con la malattia, a letteralmente 45 secondi dopo un tizio di nome “Tommy” che indossa un abito esageratamente oversize e canta di caffè”.

Non solo, c’è chi sottolinea la genialità del cantante: “si distingue semplicemente fidandosi del suo talento. La mia traccia preferita per ballare in cucina la mattina, per iniziare la giornata con buone vibrazioni”. Infine c’è chi non alcun dubbio: “deve avere una possibilità di vittoria. Una rara melodia orecchiabile”.