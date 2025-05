Tommy Cash ha una fidanzata? Tutto tace sulla vita privata del cantante di “Espresso macchiato” tra i partecipanti della 69esima edizione dell’Eurovision Song Contest 2025. Il cantante, rappresentate dell’Estonia, è da settimane al centro delle polemiche per la sua canzone “Espresso Macchiato” diventato ancor prima della sua esibizione un vero e proprio tormentone da milioni di streaming. Il brano, dalle sonorità electroswing, si presenta con una parodia sull’Italia e in particolare sulle passioni degli italiani tra caffè, gestualità accentuata e frasi no-sense come mi money numeroso” o “mi casa very grandioso. Il testo gioca anche lo stereotipo dell’italiano mafioso, ma anche con ironia e presa per i fondelli.

Chi è il vincitore Eurovision 2025/ Classifica e podio: l'Austria vince con JJ e Wasted Love

Una canzone che non ha convinto tutti, anzi divide il grande pubblico visto che da un lato c’è chi è letteralmente impazzito e chi, invece, boccia il brano e l’ironia spicciola del partecipante. Una cosa è certa: Tommy Cash ha fatto centro visto che non si parla altro che di lui da mesi!

Chi è la fidanzata di Tommy Cash di Espresso Macchiato?

La fama e popolarità di Tommy Cash è sicuramente legata al brano “Espresso Macchiato” che ha acceso i riflettori su di lui e di conseguenza anche sulla sua vita privata. In realtà sono pochissime le informazioni circa la vita sentimentale del cantante che sui social pubblica video e foto inerenti soltanto alla sua carriera artistica tralasciando il privato. Ironico e pungente sul palcoscenico, Tommy è discreto e riservato nella vita privata? Sembrerebbe proprio di si, anche se c’è chi ipotizza ci sia una fidanzata nella sua vita!

Gabry Ponte vince Eurovision 2025? Il dj tra i favoriti: com'è andata l'esibizione/ Polemica su plagio?

Non è dato sapere però chi sia questa misteriosa fidanzata visto che il rapper non ha mai parlato apertamente del suo privato prediligendo sempre far parlare la sua vita. Sui social però c’è chi ha fatto nome e cognome rivelando che Tommy Cash è legato sentimentale a Polina Gribanova, una storia iniziata dal 2022, anno in cui ha iniziato a commentare le sue cose sui social!