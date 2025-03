Quando Tommy Cash se n’è uscito con il brano ‘Espresso Macchiato’ è subito diventato virale anche aiutato dalle polemiche sterili che sono nate nel Bel Paese solo per via di alcuni stereotipi contenuti nella canzone. Peccato che ‘Tutta l’Italia’ di Gabry Ponte sia praticamente uno stereotipo unico, eppure nessuno se n’è lamentato. D’altronde si sa: gli italiani non sanno ridere di loro stessi, credendosi sacri e intoccabili.

Il cantante rappresenterà l’Estonia all’Eurovision Song Contest 2025 che si svolgerà a Basilea (Svizzera), sperando di poter giungere in finale e chissà agguantare la vittoria finale. Intanto su TikTok ha spopolato un video dove delle simpatiche nonnine si scatenano sulle note della sua canzone. Lui lo ha visto e la reazione non è mancata.

Tommy Cash sulle nonnine di TikTok: “Sono le mie ballerine per l’Eurovision 2025”

Quando Tommy Cash ha avuto modo di vedere il video con le nonnine che ballano e cantano sulle note della sua canzone ‘Espresso Macchiato’ ha subito esclamato: “Le mie ballerine per l’Eurovision!”. Riuscirà a portarle sul palco, un po’ come ha fatto Stash dei The Kolors con Fru dei The Jackal oppure sarà solamente una simpatica suggestione? Intanto Malgioglio ha detto la sua sul brano diventato così virale.

Ci sono state delle sterili polemiche negli ultimi giorni e il cantante estone all’AdnKronos ci ha tenuto a dire che l’esibizione sul palco subirà dei cambiamenti: in pratica vuole eliminare ogni eccesso mantenendo ciò che è funzionale. Ma com’è nata l’idea per il testo? Lui ha raccontato che è successo durante in viaggio in Italia: ha consigliato al suo producer di bere un espresso macchiato invece di girare sempre con quei tazzoni ricolmi di caffè. Appena un mese dopo avevano il brano fatto e finito. Intanto per l’ESC 2025 tutta l’Italia tifa per ‘Volevo essere un duro’ per Lucio Corsi che salirà su quel prestigioso palco per la prima volta nella sua carriera.

