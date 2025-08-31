Tommy Cash sempre più "legato" all'Italia sogna il Festival di Sanremo: "Sarebbe una cosa molto figa, le critiche sul mio conto..."

Tommy Cash si candida per Sanremo 2026? La ‘pazza’ proposta del rapper estone: “Sarebbe figo partecipare”

Tommy Cash, il cantante di Espresso Macchiato, non disdegna l’idea di partecipare al prossimo Festival di Sanremo. Anzi, ne sarebbe onorato, come ha confidato in una lunga intervista all’Adnkronos. Il cantante estone, d’altronde, non fa mistero di essere molto legato all’Italia, indipendentemente dalle bonarie provocazioni in Espresso Macchiato. L’ultimo brano, intitolato Ok, prosegue sulla stessa linea d’onda del precedente successo, con luoghi comuni e parecchie prese in giro nei confronti del belpaese.

Per quanto riguarda la fantasiosa ipotesi legata a Sanremo 2026, Tommy Cash ammette di essere pronto: “Per me prendere parte al festival sarebbe una cosa veramente fighissima, ne sarei veramente onorato…vedremo”. Insomma, il rapper ha lanciato la sua auto-candidatura per la prossima edizione del Festival e ora la palla passerà a Carlo Conti.

Tommy Cash non respinge le critiche: “Devono esserci, possono essere utili…”

“Mangio la mortadella/ is better than modella/ la vita è quasi bella/ma mi sento all right. Senti che tarantella”, canta Tommy Cash nella sua ultima canzone, la cui clip è ovviamente girata in Italia. Le stoccate agli italiani e i cliché sul belpaese avevano già indispettito una buona parte del pubblico nostrano e ora, con Ok, le critiche sembrano aumentare ancora.

Ma il rapper non se ne preoccupa, anzi fa spallucce nell’intervista sopra menzionata. “Ricevo tante critiche? Ma le critiche sono una cosa buona, positiva, anzi devono esserci. Il video è appena uscito, possiamo aspettarci di tutto”, le parole del cantante estone, atteso in Italia per un concerto al Circolo Magnolia di Segrate il prossimo 11 settembre. Vedremo nel frattempo che accoglienza riserverà il pubblico italiano per il brano Ok, ma la sensazione è che, come sempre, farà discutere.

