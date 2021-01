Tommy Ford, caduta spaventosa ad Adelboden/ Video, lo sciatore ha perso conoscenza

Brutta caduta per lo sciatore americano Tommy Ford: nel corso della prima manche dello Slalom Gigante di Adelboden, attualmente in svolgimento, l’atleta 31enne è stato protagonista di uno scivolone a pochi metri dal traguardo. Come si può notare dal video pubblicato più sotto, Tommy Ford ha perso il controllo degli sci quando stava per concludere la sua prova, facendo una sorta di capriola su se stesso, per poi terminare la propria corsa contro le barriere protettive, e dopo aver travolto due addetti a bordo pista.

Lo sciatore a stelle e strisce, che è sceso con il pettorale numero 4, ha sbattuto violentemente la faccia sulla neve e subito dopo la caduta, la gara è stata interrotta per diversi minuti di modo da consentire ai soccorsi di intervenire celermente, prestando le prime cure allo stesso. Tommy Ford ha perso l’equilibrio quando stava per infilarsi nella terz’ultima porta del percorso, dando poi vita ad un movimento innaturale che lo ha portato a fare un volo ad alta velocità.

TOMMY FORD, CADUTA AD ADELBODEN: LO SCIATORE HA SBATTUTO LA TESTA CONTRO UN PALO

Le condizioni fisiche dell’atleta sono apparse fin da subito serie, al punto che è intervenuto l’elicottero (anche se in realtà è più una prassi non tanto un sinonimo di urgenza), e stando a quanto riferito dal Corriere della Sera sembra che lo sciatore abbia perso conoscenza dopo il violento impatto con il terreno e pare anche a seguito di un impatto con un palo. Tommy Ford non ha fino ad oggi ottenuto grandi successi in carriera se non una medaglia d’argento ai mondiali Juniores del 2009 a Garmisch-Partenkirchen. Il miglior piazzamento nel campionato del mondo è invece giunto l’anno scorso, quando ha chiuso il mondiale 2020 al 22esimo posto assoluto totalizzando anche tre podi, tutti nello Slalom Gigante (una vittoria, un secondo posto e un terzo). Decisamente meglio è andato il piazzamento in patria, con 12 medaglie nei campionati statunitensi, fra cui 4 ori.





