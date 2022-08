Tommy Lee, foto nudo integrale su Instagram/ L’ex di Pamela Anderson sfida i social e sciocca il web!

Tommy Lee completamente nudo su Instagram: l’ultima provocazione

Tommy Lee ha scioccato il popolo del web pubblicando sui suoi social una foto di se stesso completamente nudo. “Ooooopppsss” ha scritto il batterista dei Motley Crue, oggi 59enne, a corredo dell’immagine senza censure che ha fatto in pochi minuti il giro del web. Nel selfie che si ferma alla sua faccia, Lee è completamente nudo, apparentemente sdraiato in un bagno, e mostra anche i suoi genitali. Dettaglio, quest’ultimo, che ha lasciato fan e non basiti.

La foto senza veli di Tommy Lee ha però avuto vita breve su Instagram, dove è scomparsa poco tempo dopo. D’altronde il social, così come Facebook, non permette la diffusione di materiale contenente nudo. È dunque probabile che l’immagine sia stata cancellata proprio dalla piattaforma poco tempo dopo, tempo che è comunque bastato affinché lo scatto facesse il giro del web.

Tommy Lee, la foto cancellata da Instagram

Tommy Lee sfida Instagram e il social risponde, dunque. D’altronde l’ex marito di Pamela Anderson è noto per il suo atteggiamento costantemente provocatorio. Lo scatto ha sollevato decine di commenti: c’è chi si è detto divertito, molti hanno espresso grande stupore per il gesto ma c’è anche chi ha duramente criticato il comportamento di Lee.

Ricordiamo che il batterista è noto anche per aver registrato un videotape di un rapporto sessuale con Pamela Anderson che è stato rubato ed è stato successivamente diffuso pubblicamente. Una storia che è stata poi raccontata nella serie TV Pam & Tommy uscita quest’anno su Disney+.

