Tommy, malato di Ittiosi lamellare/ Madre a Mattino5: “Mi dicono perché non lo lavi?”

Una storia che colpisce dritto al cuore quella di Tommy e come la sua anche quella del piccolo Giovannino anche se per loro l’epilogo è stato molto diverso. A raccontare la storia di Tommy a Mattino5 è proprio la mamma mentre i genitori di Giovannino si sono dileguati dopo aver scoperto che il bambino è affetto da ittiosi lamellare, la malattia che i due bambini hanno in comune. Mentre il piccolo abbandonato nel reparto di Neonatologia dell’ospedale Sant’Anna di Torino è ancora alla ricerca di una famiglia che possa prendersi cura di lui, la mamma di Tommy siede con suo figlio al cospetto di Federica Panicucci partendo dal presupposto che “mai ha pensato di non farcela”: “Quando eravamo in ospedale ho messo le mani nella culletta termina e lui ha stretto forte il mio dito, in quel momento ho capito che mi avrebbe portato lontano”. Sono parole bellissime quelle di mamma Chiara che racconta la sua giornata, lo sguardo della gente ma anche le cure che un bambino come Tommy richiede giornalmente. Clicca qui per vedere il video integrale dell’intervista.

TOMMY MALATO DI ITTIOSI LAMELLARE, IL RACCONTO A MATTINO5

Tommaso ha sei anni, vive a Verona con i genitori e un fratello maggiore, e convive con la sua malattia che gli rende la pelle sensibile, proprio Chiara racconta tutto questo a Mattino5 confermando che non è una patologia che si può scoprire prima e la stessa amniocentesi era tutta regolare: “D’estate quando c’è caldo non può uscire e stare sotto il sole. Non può sudare e rischia colpi di calore ma più lo bagni, più la pelle si secca e si spacca, con il fratello invece si spacca. Ho superato i primi anni in cui ho pensato ‘perché è capitato a me’ ma adesso mi sento fortunata”. Mamma Chiara rivela che deve occuparsi di Tommy tutti i giorni, idratando la sua pelle ma che questo non le ha impedito di fare una vita quasi normale stando accorta a certe cose. Le persone si accorgono subito che il bambino ha qualcosa di strano ma mamma Chiara è convinta che quando loro guarderanno prima lei e poi il bambino allora in quel momento vuol dire che tutto sarà normale: “Al mare una volta mi hanno detto ma perché non lo lavi che è tutto pieno di sabbia e io ho risposto ‘magari fosse sabbia’…”.

Ecco il video di uno dei passaggi di questa intervista:

Da Giovannino abbandonato dai genitori per una patologia rara alla bellissima testimonianza in studio a #Mattino5 della mamma di Tommy e il suo bimbo che soffre di ittiosi, la malattia che colpisce la pelle pic.twitter.com/BtDon1U4nl — Mattino5 (@mattino5) November 11, 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA