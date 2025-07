Un violento incendio ha distrutto il palco del Tomorrowland due giorni prima dell'inzio, il festival di musica elettronica però non è stato cancellato.

Ogni anno sono tantissime le persone che si recano in Belgio per partecipare al famosissimo festival di musica elettronica, il Tomorrowland. Ieri un violento incendio ha distrutto il palco, due giorni prima dell’inizio del tanto atteso evento previsto per domani, venerdì 18 luglio 2025. Fortunatamente non ci sono stati feriti e la causa del rogo non è stata ancora accertata, in molti però si chiedono cosa succederà.

A causa dell’incendio il Main Stage del Tomorrowland al momento è inagibile, in poche ore la notizia ha fatto il giro del web e tutti coloro che da mesi aspettano di partecipare al festival si chiedono se sarà ancora possibile in seguito al drammatico accaduto. Gli organizzatori del Tomorrowland hanno fornito alcuni aggiornamenti durante una conferenza stampa, i quali ci hanno tenuto a rassicurate tutti dicendo che stanno cercando delle soluzioni per i due weekend del festival. Le loro parole lasciano chiaramente intendere che l’evento non è stato cancellato.

Le ultime novità sul Tomorrowland 2025: cosa succederà dopo il rogo

Il Tomorrowland sarebbe dovuto iniziare domani, però non è ancora chiaro se verrà rimandato o se riusciranno a trovare una soluzione in tempo. Intanto sembra che il campeggio del festival, il Dreamville, nonostante l’incendio aprirà normalmente domani e altre novità a Bruxelles e Anversa non hanno subito modifiche.

Al momento sembra che l’ipotesi più accreditata sia quella di fare il Tomorrowland senza il Main Stage e l’area circostante. In un solo giorno riorganizzare ogni cosa non sarà certo facile ma potrebbe essere l’unico modo per permettere a tutti coloro che si stanno già recando in Belgio di partecipare al festival. Probabilmente senza il famoso palco l’evento non sarà lo stesso, ma i tantissimi fan del festival non vogliono comunque rinunciare e correre il rischio di aspettare un altro anno.

