Tomorrowland – Il mondo di domani/ Video, su Italia 1 il film con George Clooney

Tomorrowland – Il mondo di domani va in onda oggi, 12 dicembre 2020, a partire dalle ore 23.50 su Italia 1. Il film fu prodotto cinque anni fa proprio da Walt Disney Pictures assieme ad A113 e Babieka, una produzione a tre americana diretta dal regista specializzato in cinema d’animazione Brad Bird. Brad Bird è un talento e ha collezionato ben due premi oscar con altrettante pellicole di successo: ‘Gli Incredibili – Una “normale” famiglia di supereroi (The Incredibles)’ e ‘Ratatouille’, la storia del topolino che a tutti i costi voleva divenire chef stellato. Brad Bird è un veterano in casa Pixar, ancora prima dell’avvento Disney nella casa di produzione, un regista che ha lasciato altre importanti orme di sé con una delle pellicole migliori della saga di Ethan ‘Tom Cruise’ Hunt, ‘Mission: Impossible – Protocollo fantasma (Mission: Impossible – Ghost Protocol)’ o con, nel 2018, il sequel de ‘Gli Incredibili’, ovvero ‘Gli Incredibili 2 (Incredibles 2)’ che ha portato Bird ad una nuova nomination per l’Oscar. In ‘Tomorrowland – il mondo di domani’ troviamo un ottimo cast capitanato da George Clooney nel ruolo di Frank Walker mentre la protagonista femminile è Britt Robertson, outsider di lusso da ricordare soprattutto per ‘Al passo con gli Stein (Keeping Up with the Steins)’ con un’inedita Daryl Hannah, o ‘Lo spazio che ci unisce (The Space Between Us)’, romantica commedia sentimentale assieme a Gary Oldman e all’ottima Carla Gugino. Nel nostro film incontriamo anche Hugh Laurie e il celebre Dr. House è un valore aggiunto per una pellicola fantastica e adatta a tutta la famiglia riunita davanti al piccolo schermo.

Tomorrowland – Il mondo di domani, la trama del film

Ecco la trama di Tomorrowland – Il mondo di domani. Frank Walker è un bambino dotato di grande talento e fantasia e nel 1964 si reca senza genitori al seguito all’Esposizione mondiale di New York. Cosa fa un ragazzino a New York? Frank è arrivato alla Grande Mela per presentare al mondo un prototipo di jet pack, con grandi ambizioni, le quali rimarranno isolate nell’indifferenza tranne che per Athena, un coetanea che regala a Frank una spilletta e gli chiede di girare tra le attrazioni del parco dell’Esposizione Mondiale. Il jet pack è davvero ambizioso, uno zaino razzo che funziona davvero nella teoria ed è un peccato che scienza e industria di ricerca non diano ascolto al piccolo Walker. Passano gli anni e Athena, un droide dodicenne molto particolare, chiede a Casey Newton di unirsi a lei in un progetto futuristico. Ovviamente Athena è quella Athena ma chi è Casey Newton? Casey è una ragazza che tenta in ogni modo di sabotare i progetti Shuttle a Cape Canaveral per impedire al padre di perdere il lavoro, una sognatrice anche se dotata di grande talento e quoziente intellettivo altissimo, motivo per il quale Athena la vuole al suo fianco per immaginare e volere la terra di domani, costruire il futuro e questo è solo l’inizio di una grande avventura.

Video, il trailer del film





