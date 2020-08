Tonali al Milan, accordo col Brescia/ Calciomercato: niente Inter, tutti i dettagli

Sandro Tonali vestirà la maglia del Milan nella prossima stagione. La società rossonera ha trovato l’accordo col Brescia per l’acquisto del centrocampista. L’operazione è stata chiusa sulla base di un prestito da 10 milioni di euro e 20 invece per il riscatto più bonus al raggiungimento di determinati obiettivi personali e di squadra. Lo rivela Gianluca Di Marzio, spiegando che decisiva è stata la volontà del giocatore, il quale aveva fretta di conoscere il suo futuro. Pare che nella scelta tra il Milan e l’Inter abbia inciso la sua passione per i colori rossoneri, ma d’altra parte i nerazzurri non avrebbero più insistito. E così Maldini e Massara hanno potuto chiudere l’operazione con Cellino che, dopo gli incontri dei giorni scorsi e i dialoghi con Tonali e il suo agente Bozzo, ha dato il via libera da Londra. Per Sandro Tonali, dunque, un bel passo avanti in carriera, per il Milan un rinforzo a centrocampo e un colpo importante in ottica futura.

TONALI AL MILAN, NIENTE INTER: ACCORDO COL BRESCIA

Dopo aver festeggiato il ritorno di Zlatan Ibrahimovic, il Milan piazza un colpo importante in prospettiva, assicurandosi uno dei talenti azzurri più ambiti. Sandro Tonali guadagnerà 2,2 milioni di euro più bonus al Milan, stando a quanto riportato da SportMediaset. Per quanto riguarda la somma che andrà al Brescia, c’è convergenza sull’import per il prestito: 10 milioni. Invece per SportMediaset sarà 15 per il riscatto a cui potrebbero aggiungersene altri 10 di bonus in base agli obiettivi raggiunti. Inoltre, sarebbe stato inserito un 10% a favore del Brescia sulla futura rivendita di Tonali. Un affare da 35 milioni di euro, dunque, per il Milan, che ora vuole concentrarsi sul ritorno di Bakayoko. La trattativa è ben avviata e anche in questo caso si sta lavorando su un prestito con diritto di riscatto. E pure per Bakayoko si parla di volontà decisiva, visto che vuole lasciare il Chelsea e Il Milan, dove è riuscito a esaltare le sue caratteristiche.



