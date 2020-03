Tonali alla Juventus?/ Calciomercato, Cellino fissa il prezzo: servono 50 milioni

Sandro Tonali era e resta un obiettivo di calciomercato della Juventus. Per il centrocampista del Brescia però c’è la fila, come ben sappiamo: tutte le big della nostra Serie A sono interessate a mettere le mani sul classe 2000, ancora giovanissimo e dunque con tanto futuro davanti a sé. Il presidente delle rondinelle Massimo Cellino sembra aver fissato il prezzo: servono almeno 50 milioni di euro per strappare Tonali e acquistarlo, bisognerà capire se questa sia una cifra trattabile inserendo per esempio delle contropartite, che ad una squadra come il Brescia potrebbero interessare parecchio. Fabio Paratici dunque lavora per abbassare il prezzo: Tonali piace e non poco, come abbiamo detto i bianconeri dovranno anche operare un restyling del loro reparto di mezzo e dunque il ragazzo del Brescia può davvero essere l’ideale.

La Juventus spera di acquistare Sandro Tonali, provando eventualmente a rifarsi di quanto era successo nel 2012: allora era Marco Verratti, che aveva la stessa età del regista del Brescia oggi, l’oggetto del contendere. I bianconeri sembravano aver messo le mani sul playmaker che aveva trascinato in Serie A il Pescara insieme a Ciro Immobile e Lorenzo Insigne, ma poi si era inserito il Psg che aveva bruciato tutti sul tempo, e lo stesso Verratti aveva ritenuto che fosse meglio cogliere l’occasione al volo piuttosto che rimanere in Abruzzo per un’altra stagione (i bianconeri lo avrebbero lasciato in prestito). Adesso Tonali arriverebbe alla Juventus per giocare, perché ha già maturato un anno di esperienza in Serie A e perché la situazione è cambiata, nel 2012 Antonio Conte poteva disporre di centrocampisti come Claudio Marchisio, Andrea Pirlo e Arturo Vidal e aveva anche comprato Paul Pogba, oggi invece sarebbe una rivoluzione.

TONALI ALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO, COME CAMBIEREBBE IL CENTROCAMPO

Con Sandro Tonali, il centrocampo della Juventus potrebbe ruotare attorno a lui: nella sua posizione potrebbe giocare anche Rodrigo Bentancur, soprattutto se dovesse restare Maurizio Sarri che ha già spostato l’uruguaiano davanti alla difesa e sembra voler insistere con questa soluzione. Il regista del Brescia dunque può alternarsi con l’ex Boca Juniors, o eventualmente essere lui la mezzala; del centrocampo di oggi, forse il solo che sarebbe confermato senza alcun problema sarebbe Aaron Ramsey, mentre Blaise Matuidi nonostante il rinnovo potrebbe essere ceduto (o rimanere come riserva di lusso), destino che sembra riservato anche a Sami Khedira mentre resta in bilico la posizione di Adrien Rabiot, che è sicuramente cresciuto da quando è arrivato a Torino ma non ha ancora garantito il rendimento che ci si aspettava da lui. Anche con la promessa di avere una maglia da titolare quindi Tonali potrebbe scegliere la Juventus, ma vedremo quello che succederà…



