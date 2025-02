TONALI ALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO, PARLA IL BRESCIANO

Di Sandro Tonali alla Juventus si è parlato negli ultimi tempi: sono uscite indiscrezioni circa un possibile approdo del centrocampista bresciano alla corte della Vecchia Signora, un cambio di maglia ma non di colori visto che al momento Tonali veste il bianconero del Newcastle. Dell’argomento ha parlato lui stesso, intervistato da Repubblica, e ha sgombrato il campo da possibili fraintendimenti: “Con i miei procuratori non abbiamo mai parlato di un possibile approdo alla Juventus” ha detto, aggiungendo di sapere che, se non arriva a questo passaggio, di concreto c’è ben poco. Inoltre, Tonali ha sottolineato come si trovi molto bene in Premier League e con il Newcastle. “Mi sento cresciuto, questa esperienza mi ha fatto scoprire un nuovo Paese, un nuovo calcio e una nuova lingua, ho trovato la mia linea”.

Aggiungiamo noi: è tutto da dimostrare il fatto che il Newcastle sia disposto a sedersi a un tavolo e trattare la cessione del centrocampista che, dopo la squalifica per le scommesse, è tornato a giocare sui suoi livelli, è diventato un idolo della Toon Army (la tifoseria del St. James’ Park) e con i Magpies ha raggiunto la finale di Coppa di Lega ed è in piena corsa per tornare in Champions League. Insomma: un matrimonio che ha arricchito non solo Tonali, ma anche una squadra come il Newcastle che, con l’avvento del fondo Pif, può permettersi di trattenere calciatori ambiti e magari migliorare la squadra. Il tutto, naturalmente, con punti di domanda aperti anche perché, lo sappiamo bene, le strategie di calciomercato possono seguire linee tortuose e approdare a porti impensati e sconosciuti.

TONALI ALLA JUVENTUS: POCO MARGINE MA…

Dunque Tonali alla Juventus è attualmente una pagina tutta da scrivere, e che potrebbe anche rimanere bianca sul libro del calciomercato; tuttavia, lo abbiamo detto, le cose possono cambiare. Proviamo a unire i puntini, specificando che si tratta naturalmente di ipotesi: vero che il Newcastle non ha problemi economici, altrettanto vero che il progetto affidato all’ottimo Eddie Howe ha bisogno di crescere, e per questo bisogna iniziare a prevedere qualche acquisto cui seguano cessioni per creare spazi nella rosa. Uno degli acquisti, così si dice in Inghilterra, dovrebbe essere quello di James Trafford che in molti indicano come futuro portiere della nazionale, oltre 1000 minuti di imbattibilità nel Championship con il Burnley e, secondo Fabrizio Romano, già in parola con i Magpies.

In più ci sono i pezzi pregiati da tenere: il Newcastle per esempio potrebbe trovarsi costretto a uno sforzo supplementare per confermare Alexander Isak, soprattutto se la squadra non arriverà in Champions League. Per lo svedese abbiamo 56 gol in 97 partite con il Newcastle e 19 reti in questa Premier League: ecco, diciamo che potrebbe esserci l’eventualità che si sia costretti a scegliere tra lui e Tonali; a questo punto entrerebbe in gioco la Juventus, che con una qualificazione in Champions League potrebbe tornare a tentarlo e, facendolo sentire al centro del progetto, potrebbe convincerlo a tornare in Serie A. Lo stesso Tonali ha ammesso di aver rifiutato l’Inter visto il suo forte legame con il Milan con cui ha anche vinto lo scudetto: la Juventus sarebbe un’ipotesi di calciomercato diversa?