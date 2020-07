Tonali all’Inter/ Calciomercato: affare fatto per 35 milioni, lunedì si chiude?

Sandro Tonali è ad un passo dal vestire la maglia dell’Inter e questo affare di calciomercato dunque sarebbe ormai definito, con i nerazzurri che per il giovane talento del Brescia hanno bruciato dopo lungo corteggiamento la concorrenza dei cugini del Milan. Il Corriere della Sera scrive infatti che è ormai definito l’accordo che porterà Tonali all’Inter sulla base di circa 35 milioni di euro da versare al Brescia, che ha fatto crescere Sandro Tonali generando un inevitabile paragone con un certo Andrea Pirlo, sia per le caratteristiche tecniche sia perché entrambi sono cresciuti nelle Rondinelle. L’edizione bresciana del Corriere della Sera scrive dunque che l’accordo per Sandro Tonali fra l’Inter e il Brescia sia ormai raggiunto nei dettagli, tanto che lunedì sera il giocatore sarà a Milano. Le cifre, come già accennato, si aggirerebbero attorno ai 35 milioni di euro totali tra prestito oneroso – circa 10 milioni da versa già quest’estate – e obbligo di riscatto a 25 milioni nel mese di giugno 2021. L’accordo sarebbe ormai definitivo anche tra il giocatore e i nerazzurri: Beppe Bozzo, l’agente di Sandro Tonali, avrebbe definito un contratto quadriennale con ingaggio da 2,5 milioni di euro all’anno a salire.

SANDRO TONALI ALL’INTER, TUTTO FATTO?

Dunque, se tutto andrà davvero così, già lunedì prossimo Sandro Tonali sarà a Milano per tutte le operazioni di rito, dalle visite mediche sino alla firma sul contratto. D’altronde i tempi sono molto più stretti del solito: vero che il campionato sarà appena finito e l’Inter avrà ancora da giocare l’Europa League (senza Tonali perché ancora parte della stagione 2019-2020), ma è anche vero che siamo ormai ad agosto. Sarebbe vinta anche la concorrenza sia della Juventus, che a lungo ha seguito il giovane centrocampista del Brescia, sia del Milan, che a sua volta si era messo sulle tracce di Sandro Tonali nell’ottica di un progetto giovane e italiano. Il futuro di Sandro sarà invece in nerazzurro e anche questa è una similitudine con Pirlo: i tifosi dell’Inter naturalmente sperano che il parallelismo si fermi qui e che Sandro Tonali possa esplodere con la Beneamata. Infine una curiosità: un mese fa, in vista di Inter Brescia, la tv di Suning aveva mostrato un Sandro Tonali nerazzurro. La missione sembra essere compiuta: i cinesi ci riusciranno anche con Leo Messi?



© RIPRODUZIONE RISERVATA