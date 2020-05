Tonali all’Inter?/ Calciomercato, la chiave potrebbe essere il belga Xian Emmers

Pubblicità

Il calciomercato Inter in questo momento è improntato sull’ideale sostituto di Lautaro Martinez: stiamo parlando ancora di trattative virtuali perché l’attaccante argentino non è ancora stato venduto, ma come ben sappiamo è entrato nel mirino del Barcellona che ne ha fatto quasi un simbolo della sua campagna acquisti. Per arrivare a pagare la clausola rescissoria del Toro i blaugrana stanno mettendo sul piatto varie contropartite: Arthur Melo sembra destinato alla Juventus per pareggiare il costo del cartellino di Miralem Pjanic, quasi ogni altro giocatore della rosa potrebbe tornare buono per far atterrare Lautaro al Camp Nou. Dunque, serve una punta che affianchi Romelu Lukaku per la prossima stagione, considerando che Alexis Sanchez non sarà riscattato e che Sebastiano Esposito è considerato poco pronto per fare il titolare; tuttavia Antonio Conte sta anche valutando in che modo implementare il suo centrocampo, e il nome forte è sempre quello di Sandro Tonali.

TONALI ALL’INTER?

Il regista del Brescia può giocare anche come mezzala: per questo motivo Conte lo tiene in grande considerazione, ma è la spiegazione per cui il classe 2000 fa gola a tante squadre di Serie A. La valutazione che ne fa la società delle rondinelle tuttavia scoraggia qualunque pretendente: 50 milioni di euro per un calciatore che non ha nemmeno completato una stagione nel massimo campionato sarebbero tanti in assoluto, figurarsi nel regime al risparmio dettato dal Coronavirus. L’Inter, così come la Juventus che sarebbe interessata fortemente al calciatore (vedendone anche un possibile erede del già citato Pjanic, senza scomodare i paragoni con Andrea Pirlo), sta provando a valutare se ci sia la possibilità di abbassare il prezzo, portandolo sui 30-35 milioni e inserendo una contropartita tecnica che possa fare gola al Brescia. Il nome ci sarebbe anche, ma bisognerà vedere se le rondinelle saranno d’accordo.

Parliamo di Xian Emmers, il belga classe ’99: elemento che è cresciuto con la maglia nerazzurra facendo il suo percorso nelle giovanili, e diventando uno degli elementi fondanti della Primavera che, sotto la direzione di Stefano Vecchi, ha vinto tutto a ripetizione. Dopo un prestito alla Cremonese tutto sommato positivo, il centrocampista è tornato temporaneamente in patria per vestire la maglia del Waasland-Beveren; qui però dopo un buon avvio ha smesso di giocare. I problemi fisici possono rappresentare un’incognita, ma si tratta di un calciatore ancora parecchio giovane; dal punto di vista tattico è più una mezzala di inserimento e dunque non sarebbe il sostituto naturale di Tonali, ma potrebbe rappresentare un ottimo elemento al fianco di calciatori che, come Dimitri Bisoli, hanno già maturato una certa esperienza nel nostro campionato. Che dunque Emmers possa essere la chiave giusta per arrivare alle prestazioni di Tonali? Staremo a vedere…



