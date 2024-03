Tonali deferito, cosa rischia?/ Avrebbe scommesso sul calcio anche al Newcastle (28 marzo 2024)

TONALI DEFERITO DALLA FEDERCALCIO INGLESE, COS’E’ SUCCESSO

La FA, vale a dire Football Association ovvero la Federcalcio inglese, ha reso nota attraverso un comunicato ufficiale la notizia del deferimento nei confronti di Sandro Tonali. Il centrocampista del Newcastle avrebbe nuovamente infranto il regolamento circa le scommesse, ma questa volta in territorio inglese e dunque cambierebbero le sanzioni.

Ricordiamo che parliamo pur sempre di accuse, nulla è ancora confermato e l’ex Milan ha tempo fino al 5 aprile 2024 per rispondere, ma ad oggi possiamo fare chiarezza. La FA presume che Tonali abbia violato 50 volte la “FA Rule E8” scommettendo su partite di calcio tra il 12 agosto 2023 e il 12 ottobre 2023. Ricordiamo che il centrocampista da Lodi è al Newcastle dal 3 luglio quindi tutte queste presunte scommesse le ha effettuate in bianconero.

TONALI DEFERITO DALLA FEDERCALCIO INGLESE, COSA RISCHIA

Facciamo chiarezza: il deferimento di Sandro Tonali da parte della Federcalcio inglese è ufficiale. Questo non toglie che se Tonali porta le sue ragioni entro il 5 aprile, tutto potrebbe cadere nel nulla, ma al momento non si sa ancora come e se si muoveranno i legali di Tonali. Di certo c’è che a differenza dell’Italia, le regole sono differenti e di conseguenza anche gli scenari che andremo adesso ad analizzare.

Essendo già stato sanzionato e squalificata dall’Italia, l’FA potrebbe ritenere sufficiente la sanzione assegnata nel Belpaese vale a dire i 10 mesi di squalifica inflitti dalla Figc e dalla Fifa, motivo per cui nemmeno in Inghilterra può giocare. Se invece la Fa vuole usare ulteriormente il pugno duro, potrebbe aumentare i mesi della pena. Per ora abbiamo parlato di ipotesi, ma andiamo a vedere i precedenti. A settembre Harry Toffolo del Nottingham Forest è stato riconosciuto colpevole di aver scommesso per 375 volte in 3 anni sul calcio, in proporzione 10 volte al mese cioè poco meno delle 16 volte di Tonali (ricordiamo 50 volte in 3 mesi). Eppure la squalifica di 5 mesi al giocatore è stata interrotta e sostituita da un’ammenda di 24.500 euro. Questo a patto che Toffolo smetta di scommettere e come ci racconta La Gazzetta dello Sport, Tonali ha già ammesso sia la dipendenza che il rimorso dall’aver giocato. Il caso più grave a livello di entità appartiene invece a Ivan Toney del Brentford, squalificato per otto mesi per aver giocato 262 volte tra il febbraio del 2017 e il gennaio del 2021. Insomma, attendiamo fino al massimo fino al 5 aprile e avremo aggiornamenti concreti.

