Toni D'Angelo, il figlio regista di Nino D'Angelo

Toni D’Angelo, nato a Napoli nel 1979, è il primogenito di Nino D’Angelo e di Annamaria Gallo. Cresciuto in un ambiente fortemente artistico, ha respirato fin da bambino il mondo dello spettacolo, ma ha scelto di seguirlo da un punto di vista diverso, dietro la macchina da presa. Dopo il diploma, infatti, si è trasferito a Roma dove ha iniziato a lavorare nel cinema come assistente alla regia, collaborando con vari autori italiani e internazionali, tra cui il regista americano Abel Ferrara.

Dopodiché, Toni ha esordito come regista nel 2004 con il cortometraggio Tatanka, seguito da vari progetti indipendenti. Da lì, poi firmato diversi film per il cinema e la televisione, tra cui Una notte (2007), Poeti (2007), L’innocenza di Clara (2013) e Falchi (2017), quest’ultimo con Fortunato Cerlino e Michele Riondino. Negli ultimi anni, infine, ha consolidato la sua figura come uno dei registi napoletani più interessanti della sua generazione, arrivando finalmente a collaborare anche con il padre.

Toni e il film dedicato al padre Nino D’Angelo: dettagli

Nel 2024, Toni D’Angelo ha presentato al Festival di Venezia il documentario “Nino. 18 giorni”. Si tratta di un ritratto intimo e sincero del padre, raccontando la vita e la carriera di Nino D’Angelo attraverso lo sguardo del figlio. Tra l’altro, il titolo fa riferimento ai diciotto giorni che passarono tra la nascita di Toni e il primo incontro con il padre, allora impegnato in tournée. Toni ha dichiarato di aver voluto mostrare “l’uomo dietro il personaggio”, restituendo al pubblico la figura di un artista che ha attraversato più generazioni senza mai tradire le proprie origini.