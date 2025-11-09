Toni D'Angelo, la vita privata del figlio di Nino D'Angelo: chi è la compagna e il rapporto con il padre

Com’è noto, Toni D’Angelo, oltre ad essere un celebre regista, è anche il primogenito del celere cantante e attore Nino e di Annamaria Gallo. Nato a Napoli il 6 dicembre 1979, Toni ha scelto di entrare nel mondo dello spettacolo in un ambito diverso dal padre, finendo dietro la macchina da presa. Nonostante ciò, è sempre stato piuttosto riservato, tanto che della sua vita privata si sa molto poco. Ciò che è noto è che il legame con Napoli resta centrale nella sua vita e nel suo lavoro, tanto che la città è spesso lo sfondo delle sue storie.

Inoltre, Toni è sposato con Roberta, con cui ha un figlio, Gaetano, e vive con la famiglia a Roma. In diverse interviste, ha raccontato che il rapporto con il padre non è sempre stato sereno. Crescendo, infatti, erano piuttosto distaccati, complice anche la lontananza per il lavoro di Nino. Con il tempo, però, sono riusciti a ricucire la loro relazione e, ad oggi, sono uniti.

Toni D’Angelo: la vita privata del figlio di Nino

Recentemente, Toni D’Angelo ha dedicato un documentario al padre, chiamato “Nino. 18 giorni”, dove cerca di mostrare un lato inedito di Nino D’Angelo. Toni ha descritto questo progetto come un percorso intimo, non solo artistico, che gli ha consentito di capire meglio le difficoltà e le scelte del padre, permettendo anche a padre e figlio di riavvicinarsi.