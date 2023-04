Toni Servillo, malore a Parigi al Teatro dell’Odeon/ Spettacolo interrotto: come sta?

Paura per Toni Servillo a Parigi, dove l’attore era in scena al Teatro dell’Odéon. Impegnato in una rappresentazione unica dell’opera di Giuseppe Montesano Le voci di Dante, l’artista ha subito un malore e si è accasciato a terra: la serata è stata interrotta. Il 64enne si è piegato sul palco dopo mezz’ora dall’inizio della serata e nel cadere ha urtato il leggio, ferendosi ad un orecchio.

L’attore è rimasto cosciente e si è subito ripreso, rialzandosi e dando la propria disponibilità per continuare lo spettatolo, tutto esaurito. Lo staff del teatro lo ha però convinto a farsi accompagnare in ospedale per alcuni controlli. Così, Servillo è stato portato al Cochin di Parigi, dove sarà monitorato. Il protagonista di numerosi film, tra cui La Grande Bellezza di Paolo Sorrentino, ha subito un “malessere vagale”, come ha fatto sapere lo stesso teatro, sottolineando che “sta bene”.

Servillo a Parigi per “Le voci di Dante”

Toni Servillo era arrivato a Parigi nella serata di domenica per l’evento che inaugura Passions italiennes, settimana dedicata alla cultura italiana a Parigi. Lunedì sera era in programma uno spettacolo al Teatro dell’Odéon, dove si è sentito male. L’attore sarebbe dovuto rientrare in Italia nella giornata di martedì ma potrebbe ritardare il suo ritorno se in ospedale decidessero di sottoporlo ad ulteriori accertamenti.

Lo spettacolo all’Odéon, prodotto dal Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, vede in programma diverse tappe all’estero tra cui proprio Parigi, con il supporto dell’Istituto italiano di cultura. Lo spettacolo viene presentato in lingua italiana, con sovratitoli in francese. Come sottolinea Repubblica, si tratta di un viaggio interiore nel quale viene affrontata la Divina Commedia attraverso la chiave di lettura offerta da Montesano, autore contemporaneo e critico letterario.

