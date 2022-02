Tonica/ Al via il programma con Andrea Delogu: ospiti Guè, Gaia e Matteo Romano

Tonica, anticipazioni prima puntata 15 febbraio

Questa sera, martedì 15 febbraio, alle 23.45 su Rai 2 debutta “Tonica” il nuovo show musicale condotto da Andrea Delogu. La padrona di casa è pronta a raccontare la musica e i musicisti con uno sguardo curioso e irriverente, frizzante e pungente. Nella puntata d’esordio tre ospiti musicali: Guè Pequeno, Gaia e Matteo Romano. In studio anche Angelina Mango, figlia del Pino Mango (scomparso nel 2014) e di Laura Valente, e il conduttore Stefano De Martino. Gli ospiti racconteranno ad Andrea il loro lato più interessante, quello più creativo, quello più personale, quello più “tonico”. Perché tutto passa dalla musica: gli amori, le delusioni, le passioni, i tradimenti, il gioco, la vita. In studio, una resident band pronta a suonare con gli artisti che si esibiranno live.

Andrea Delogu in seconda serata su Rai 2

Andrea Delogu non ha nascosto l’entusiasmo per il suo nuovo programma al via questa sera, martedì 15 febbraio, su Rai 2: “Questa sera alle 23 e 45 su Rai2 parte Tonica il lato D della musica. È la prima, vedrete difetti e sporcature ma voi concentratevi sulle cose fi*he come ad esempio gli ospiti… e un paio di chicche che non vi dico se no poi mi son giocata tutto così su instagram e me ne pento. A questa sera”, ha scritto su Instagram mostrando alcune foto della puntata. “Tonica” era stato annunciato con la presentazione dei palinsesti annuali della scorsa estate. Il programma si inserisce nel progetto di Rai 2 di rilanciare lo spazio della seconda serata, iniziato con “Una Pezza di Lundini” e proseguitò con “Bar Stella” condotto da Stefano De Martino.

