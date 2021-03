TONINA, FIGLIA BULGARA DI NINO MANFREDI/ Lite tra eredi dopo la malattia dell’attore

Negli ultimi anni della sua vita, Nino Manfredi è stato coinvolto in una lite tra tra la sua famiglia ‘legittima’ e Tonina, la figlia bulgara nata negli anni Ottanta da una sua relazione extraconiugale con la traduttrice Svetlana Bogdanova. La sua famiglia era composta dalla moglie Erminia e dai tre figli nati dal loro matrimonio, Luca, Roberta e Giovanna. Di questi ultimi, i primi due sono entrati in conflitto con Tonina, quando la madre bulgara chiese per Nino la nomina di un tutore. A suo dire, dopo l’ictus che lo colpì nel 2003, l’attore aveva bisogno di qualcuno che amministrasse i suoi beni e autorizzasse il rilascio del passaporto italiano. Tonina era stata riconosciuta dal padre nel 2002, un anno prima rispetto al ricovero in ospedale. In seguito, le sue condizioni di salute peggiorarono vertiginosamente, portandolo alla morte per emorragia cerebrale avvenuta il 4 giugno 2004. Quanto alla richiesta, Luca Manfredi definì la cosa assurda e affermò di non avere intenzione di prenderla in carico.

Storia vera Nino Manfredi/ Le differenze rispetto al film Rai ‘In arte Nino’

LEGGI ANCHE:

FBI 3/ Anticipazioni episodio oggi, 20 marzo: un agente assassinatoBlue Bloods 10/ Anticipazioni episodio oggi, 20 marzo: Frank sotto accusa?

© RIPRODUZIONE RISERVATA