TONINELLI, CHE GAFFE!/ Video,”Basta dirci ultimi: Italia prima ad avere la pandemia!”

Pubblicità

L’ex Ministro Danilo Toninelli, ospite su Rete 4 a “Dritto e Rovescio“, è incappato in un’ennesima gaffe durante un confronto con la presidente della Regione Calabria, Iole Santelli. Si parlava della difficoltà di reperire mascherine in tutta Italia, ma Toninelli nell’intento di difendere il Governo si è forse espresso in maniera inopportuna: “Milioni di mascherine sono state fornite alle Regioni e ci sono 55 milioni di mascherine nei depositi. Farei però un discorso più generale, la smetterei di descrivere l’Italia sempre come l’ultima in classifica in Europa. Vogliamo dirlo che l’Italia stavolta nonostante le difficoltà è stato il primo paese a subire la pandemia? E’ stato copiato dagli altri e hanno fatto molti più casini gli altri paesi. Proviamo a vedere la Gran Bretagna dove la sera dicono che riaprono le attività produttive e poi al mattino gli operai vanno a lavorare e le trovano chiuse perché mancano le linee guida. Noi quelle robe lì non le abbiam mai fatte“. Un discorso che suona surreale, come se l’Italia potesse vantare il fatto di aver subito per prima le conseguenze del covid-19 e le altre nazioni europee l’avessero “copiata” importando l’epidemia.

Pubblicità

TONINELLI, GAFFE DA INTERPRETARE

Naturalmente questo è il senso letterale dell’affermazione di Toninelli, che in realtà voleva dire che l’Italia, pur essendosi trovata a fronteggiare per prima il coronavirus, dunque senza riferimenti, è stata la prima a trovare contromisure e le altre nazioni, pur copiando ciò che era avvenuto nel nostro paese, non avevano fatto altrettanto bene contro il virus. Un’interpretazione che però deve essere “strappata” tra le righe di un discorso forse pronunciato troppo d’istinto, ma che di sicuro è sembrato quasi comico, strappando anche qualche sorriso in studio come si vede nel video della trasmissione condotta da Del Debbio. Il discorso ha poi virato velocemente di nuovo sul tema mascherine, con la presidente Santelli che ha respinto le responsabilità che Toninelli indicava sulle regioni riguardo la distribuzione delle stesse. Ma sicuramente l’affermazione dell’ex Ministro è destinata a scatenare ironie, trovandosi Toninelli non per la prima volta a dover esprimere concetti che, sciorinati con eccessiva fretta, suonano quantomeno paradossali alle orecchie degli interlocutori.



© RIPRODUZIONE RISERVATA