Toninelli: “Draghi? Noi abbiamo persino lavorato”/ Caos social dopo ennesima gaffe

Danilo Toninelli nuovamente protagonista di una gaffe sui social network. Nelle ore della fumata nera per il Conte ter e dell’incarico a Mario Draghi, l’esponente del Movimento 5 Stelle ha scritto un lungo post pubblicato su Facebook per dire la sua sulla situazione politica, lanciando un messaggio ben preciso: no alla fiducia all’ex presidente della Banca centrale europea.

Ma, come dicevamo, Toninelli si è reso protagonista di una nuova gaffe, probabilmente senza volerlo. Ecco le sue parole che hanno acceso il dibattito sul web: «Non ci vengano a chiedere di votare Mario Draghi. Abbiamo fatto di tutto. Perfino annientarci negli uffici a lavorare pur di dare una mano a chi ne aveva bisogno. Questo per noi è stato governare l’Italia».

TONINELLI: “DRAGHI? NOI ABBIAMO PERSINO LAVORATO”

Si sarà espresso male, sarà stato un lapsus, fatto sta che Danilo Toninelli è tornato nel mirino del popolo del web. La sua uscita – «abbiamo fatto di tutto, perfino annientarci negli uffici a lavorare» – ha scatenato la rabbia di tantissimi utenti, ma non è mancata una dose di sana ironia. Anche alcuni colleghi politici hanno stroncato le parole del grillino, pensiamo al leghista Alessandro Morelli.

Ecco una carrellata di tweet contro l’ex ministro, partiamo dall’ironia di Roberto Renga: «Provo grande affetto per Toninelli che, una volta ministro, ha addirittura lavorato e non si è ancora ripreso». Così Gene Gnocchi: «Apprendiamo che Toninelli ha perfino lavorato per rendere l’Italia un paese migliore. Grazie di tutto Danilo». Infine, la stoccata di Daniela Santanchè: «Toninelli ha addirittura lavorato. O almeno così lui crede. Che gli devi dire a ‘sto ragazzo?».

Non ci vengano a chiedere di votare Mario Draghi. Abbiamo fatto di tutto. Perfino annientarci negli uffici a lavorare…

