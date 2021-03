Toninelli vs Renzi/ “Va in Arabia e Bahrain per affari, almeno lasci la politica”

La presenza di Matteo Renzi in Bahrain per il Gran Premio di Formula 1 ha acceso il dibattito politico, durissimo Danilo Toninelli. L’esponente del Movimento 5 Stelle si è scagliato contro il leader di Italia Viva in un lungo post su Facebook, invitandolo a lasciare la politica ed a dedicarsi agli affari portati avanti nei Paesi ricchi…

Enrico Letta/ "Pd incrostato di maschilismo, lo romperò con gesti forti"

Ecco l’affondo di Danilo Toninelli: «Mentre ai cittadini italiani viene chiesto di stare a casa per il Covid, Renzi se ne va in giro per il mondo col jet privato (di chi non si sa) a trovare i suoi amici sceicchi e presidenti, incurante dei loro problemi con i diritti umani, per tenere conferenze (pagate quanto?), godersi dalla tribuna d’onore il gran premio di Formula 1 e – come emergerebbe dalle indiscrezioni di stampa – anche per curare affari».

MARIO DRAGHI HA FATTO IL VACCINO ASTRAZENECA/ Premier assieme alla moglie a Fiumicino

TONINELLI IN TACKLE SU RENZI

E non è tutto. Come già sottolineato in precedenza, Danilo Toninelli ha invocato le dimissioni di Renzi da senatore: «Se Renzi ha deciso di sfruttare la sua rete di conoscenze personali costruita quando era premier per proprio tornaconto, abbia la decenza di lasciare la politica e la sua carica di parlamentare». Già nel caos per l’intervista a bin Salman in Arabia Saudita, Matteo Renzi è tornato nell’occhio del ciclone per la visita in Bahrain, con tanto di apparizione nel paddock del Gp di Formula 1. Criticato aspramente anche da volti politici, l’ex premier ha tenuto a precisare: «I miei viaggi sono legittimi, la mia dichiarazione dei redditi è pubblica, i miei numerosi incarichi internazionali sono tutti rispettosi delle regole del nostro Paese».

LEGGI ANCHE:

Ordinanza Figliuolo 29 marzo/ “Vaccinare non solo residenti ma domiciliati Regioni”

© RIPRODUZIONE RISERVATA