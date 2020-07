TONINELLI VS SALVINI: “DICI CAZ*ATE”/ Video: “Balle su camici Lombardia, schifo!”

Danilo Toninelli contro Matteo Salvini. Si rinnova, questa volta con l’esponente grillino all’attacco, uno dei duelli più caratteristici del governo Conte I, quando il leader del Carroccio non perdeva occasione per bersagliare l’ex ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il terreno di scontro in questo caso è quello dell’inchiesta sui camici in Lombardia, con il parlamentare M5s che in una diretta Facebook se la prende con il leghista per la difesa dell’indagato Fontana: “Ma povero Salvini, il livello di cazzate che sta sparando lo fa quasi diventare simpatico se non avesse superato il limite. Oggi si è permesso di difendere Fontana dall’indagine che ha subito per frode nelle forniture pubbliche di camici. Se tu difendi Fontana, di fatto vai a toccare e a infangare la sofferenza di migliaia di morti, e dei parenti delle vittime, e di tutti i lombardi che hanno sofferto durante questa pandemia”.

TONINELLI A SALVINI: “POVERO, IL TUO LIVELLO DI CAZ*ATE HA SUPERATO IL LIMITE”

Parole forti quelle di Toninelli, che ha deciso di rispondere in questo modo alla presa di posizione di Matteo Salvini, che oggi su Twitter aveva parlato apertamente di “malagiustizia”: “Attilio Fontana ”indagato” perché un’azienda ha regalato migliaia di camici ai medici lombardi. Ma vi pare normale? La Lombardia, le sue istituzioni, i suoi medici, le sue aziende e i suoi morti meritano rispetto. Malagiustizia a senso unico e “alla Palamara”, non se ne può più”, aveva cinguettato l’ex titolare del Viminale. A Toninelli non è piaciuta inoltre la scelta di Salvini di accusare il governo di “spargere infetti in giro per l’Italia per prorogare lo stato d’emergenza”. L’ex ministro del Mit ha aggiunto: “Ti stai dimenticando di dire che quella all’inizio non era una donazione! In Lombardia non c’è la mala-sanità, ma la mala-politica e tu sei l’attore protagonista, Salvini. (…) Basta balle, oramai sempre meno persone ti stanno credendo, per fortuna! Questo tipo di politica fa semplicemente schifo!”. Clicca qui per il video dell’attacco di Toninelli a Salvini



