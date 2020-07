Toninelli vs Salvini/ Video: “Il più grosso markettaro della politica”

Danilo Toninelli contro Matteo Salvini, nuovo capitolo. Dopo gli attacchi sui dossier Autostrade e camici Lombardia, l’esponente M5s ha messo nel mirino il segretario leghista a proposito del caso Open Arms, ma non solo. Intervenuto ai microfoni di Stasera Italia, l’ex ministro dei Trasporti ha sostenuto che «Salvini sia il più grosso markettaro della politica, che vive semplicemente di consenso creato dalla macchina di propaganda chiamata bestia, che funge come risonanza delle parole e non dei fatti». Toninelli ha poi aggiunto: «Da un certo punto di vista, lui potrebbe essere contento, ma noi siamo persone concrete: per come stiamo affrontando i problemi del Paese – abbiamo portato a casa 209 milioni di euro dall’Europa – oggi a livello internazionale il mondo dice “bravo Conte” e “bravo Governo”. Questi sono i fatti, ma Salvini con la propaganda prima o poi si schianta».

TONINELLI VS SALVINI A STASERA ITALIA : IL VIDEO

Ieri Matteo Salvini ha accusato il Movimento 5 Stelle di aver preferito le poltrone alla dignità, dichiarazione che non è piaciuta a Danilo Toninelli: «Salvini secondo me commette un errore di base di natura personale, pensa di essere al centro del mondo. Il M5s è intervenuto in aula ed ha spiegato le motivazioni, ma non vorrei dare neanche importanza a quel passaggio di oggi, non ci interessa tanto di Salvini». Il grillino ha poi messo in risalto: «Noi veniamo additati come quelli che hanno cambiato idea. Io ho seguito il caso della Diciotti, io con Salvini ci parlavo costantemente al telefono e si parlava con Conte. Quando è scoppiato il caso Open Arms, non lo vedevamo più in Cdm da settimane: era in spiaggia a bere il mojito, aveva creato una crisi di Governo ed aveva fatto tutto da sola. Ha fatto il duro con i deboli, ma quando c’è da fare il duro con i forti – come con i Benetton – se ne scappa».

