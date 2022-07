Tonino Cripezzi cantante dei Camaleonti, chi è?/ Morte e vita con la moglie Marina Bonotti: “Amore infinito”

Tonino Cripezzi: addio a un grande artista italiano

La Rai vuole omaggiare Tonino Cripezzi attraverso una puntata di Techetechetè sulla sua carriera, intitolata Accordi spezzati. L’autore del documentario, Massimiliano Canè, riporterà degli spezzoni dei momenti più significativi nella carriera del cantane dei Camaleonti. L’artista è morto nella sua camera d’albergo a 76 anni, a causa di un malore dopo un concerto.

A ricordare l’artista è stato Livio Macchia, bassista dei Camaleonti, che in un’intervista al Corriere della Sera dichiara: “Siamo rientrati in albergo e lui stava bene, ci siamo detti che ci saremmo rivisti la mattina dopo e invece lo abbiamo trovato riverso nel letto. È morto nel sonno. l’amico, il fratello, che avevo da sessant’anni non c’è più. Eravamo a fare un concerto per ragazzi Down a Pescara, era stata una serata simpatica, molto bella. E poi… Ora mi sento male, i nostri sono stati praticamente sessant’ anni di convivenza insieme”. Il bassista poi ricorda l’amico in 60 anni di carriera: “In 60 anni ne abbiamo passate di cotte e di crude, abbiamo attraversato tristezze e dolori, gioie e momenti di grande felicità. Ci siamo trovati al momento giusto, nel posto giusto, nel periodo giusto, con le canzoni giuste, con pezzi che sono rimasti nella storia: Io per lei, L’ora dell’amore, Eternità, canzoni che sono nel cuore della gente”.

Tonino Cripezzi: l’amore infinito per la moglie Marina Bonotti

Oltre ad essere artista di una storica band italiana, Tonino Cripezzi era un marito e un padre di famiglia. Il cantante ha festeggiato nell’ottobre del 2021 44 anni insieme alla sua Marina Bonotti; moglie, compagna e amica che lo ha accompagnato nella sua vita e carriera. I suoi sentimenti per lei erano fortissimi, nonostante mantenesse il riserbo sulla sua vita privata.

L’unica volta in cui ha parlato di lei pubblicamente è stato nel 2007 in occasione di un concerto a Castiglione delle Stiviere. Tonino Cripezzi raccontò che per amore di sua moglie si è trasferito nella provincia di Mantova lasciando la sua Milano. Il cantante era anche un padre di famiglia; dall’amore con Marina Bonotti nacquero i due figli, Nicolò e Matteo di cui si hanno pochissime informazioni.

