Tonino e Luisa sono i genitori di Elettra Lamborghini. La coppia, dopo il matrimonio ha avuto cinque figli, oltre alla celebre cantante, anche Ferruccio, Lucrezia, Flaminia e Ginevra. Il papà è il figlio dello storico fondatore del marchio di automobili di lusso Ferruccio, e nonostante sia da sempre una persona molto riservata sulla vita familiare e privata, ha spesso dichiarato, parlando proprio del rapporto con la figlia, di aver accettato sempre ogni sua scelta anche se forse all’inizio non era stata capita. In occasione del matrimonio di Elettra con il dj Afrojack aveva commentato dicendo: “Lui mi piace, ha la testa sulle spalle ed è molto saggio“.

Precisando anche che l’immagine così sopra le righe, data dal mondo dello spettacolo e dai social, potrebbe ingannare perchè in realtà : “Elettra è un’anima pura, ha un grande senso della giustizia“. Caratteristica confermata anche dalla mamma Luisa Peterlongo, intervenuta molte volte anche a difenderla dalle maldicenze e commenti negativi che a volte gli utenti pubblicano su Instagram.

Elettra Lamborghini, chi sono i genitori Tonino e Luisa, il papà: “Sul successo alla fine aveva ragione lei, è stata brava”

I genitori di Elettra Lamborghini, Tonino e Luisa, hanno avuto sempre un rapporto familiare molto stretto con i figli, pur lasciandoli liberi di fare qualsiasi scelta. Compresa quella della figlia di voler a tutti costi entrare nel mondo dello spettacolo e crearsi un personaggio. Una attitudine manifestata già da piccola e che successivamente il papà ammise di non aver capito dicendo di essere stato preoccupato. “Tutti in famiglia l’abbiamo ostacolata, io ho cercato di metterle i bastoni tra le ruote, ma non ci sono riusciti“, aveva rivelato in un’intervista al magazine F, aggiungendo poi però di essersi ricreduto: “Aveva ragione lei, guardando il suo successo devo ammettere che è stata brava e determinata“.

La mamma invece l’ha sempre assecondata nel portare avanti il suo talento ma anche alcune follie giovanili, anche perchè lei stessa amante dell’arte, tanto che, come aveva confermato la cantante: “Mi ha accompagnato a fare il primo tatuaggio e mi ha lasciato libera anche sulla chirurgia estetica“, parlando dell’intervento al seno, ma aveva precisato: “L’unica cosa che mi ha chiesto è stata quella di non farmi interventi al viso“.