Chi è Tonino, il marito di Anna Moroni

Anna Moroni è stata per anni un volto de La prova del cuoco. Accanto ad Antonella Clerici, per anni, è entrata nelle case degli italiani condividendo le sue ricette che, ancora oggi, pubblica sul suo profilo Instagram. Amante della cucina, Anna Moroni ha preparato i suoi piatti deliziosi non solo per il pubblico, ma soprattutto per la propria famiglia. La Moroni, infatti, è sposata da tantissimi anni con Tonino, l’uomo che le è accanto dagli anni dell’adolescenza. I due, infatti, si sono conosciuti quando erano entrambi molto giovani. Un amore che è cresciuto diventando sempre più grande e portando la coppia non solo a formare una famiglia, ma anche a condividere tutto.

“Ci siamo conosciuti quando io avevo 16 anni e lui 18. Un consiglio che posso dare alle giovani spose è di avere tanta pazienza. Possono succedere tante cose in un matrimonio, ma prima di mandarlo a monte bisogna pensarci tante volte specialmente se ci sono di mezzo i figli”, ha dichiarato la Moroni in un’intervista rilasciata a Verissimo.

Chi sono i figli di Anna Moroni

Dal matrimonio con Tonino, Anna Moroni ha avuto tre figli: Fabrizio, Paola e Alessandro. “I miei figli sono tutta la mia vita”, ha scritto la Moroni su Instagram condividendo una bellissima foto di famiglia. Tutti e tre i figli della Moroni sono sposati e tutti l’hanno resa nonna regalandole le gioie più belle e più importanti della sua vita.

Moglie, mamma e nonna presente, Anna si è sempre dedicata alla famiglia senza dimenticare la passione per la cucina che l’ha alimentata anno dopo anno e che le ha permesso di arrivare in tv conquistando l’affetto del pubblico con le sue ricette, ma soprattutto con la sua umiltà e simpatia.

