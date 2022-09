Tonino Lamborghini e Luisa Peterlongo, genitori Ginevra Lamborghini/ Il rapporto speciale con il padre

Tonino Lamborghini e Luisa Peterlongo sono i genitori di Ginevra Lamborghini, concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip. Un piccolo scorcio della loro storia familiare è emerso attraverso il racconto della gieffina nella Casa più spiata d’Italia, dove non è mancato un focus sul suo difficile rapporto con la sorella Elettra Lamborghini. Tonino Lamborghini e Luisa Peterlongo, oltre loro due, hanno altri tre figli: Ferruccio, che ha preso il nome dal nonno paterno fondatore della storica casa automobilistica, e le gemelle Lucrezia e Flaminia.

Durante una chiacchierata con i coinquilini a Cinecittà, Ginevra Lamborghini ha affrontato il tema delle incomprensioni in famiglia e ha offerto al pubblico il suo punto di vista sulla sorella Elettra, tirando in ballo il padre che avrebbe in qualche modo alimentato la competizione tra loro. Nella Casa, poche ore fa, Ginevra Lamborghini ha ricevuto il messaggio dolcissimo di mamma Luisa Peterlongo, che ha rivolto alla figlia, impegnata nell’avventura televisiva all’interno del reality condotto dal Alfonso Signorini, una lettera a cui la concorrente ha risposto con un tenero biglietto…

Chi sono i genitori di Ginevra Lamborghini, Tonino Lamborghini e Luisa Peterlongo

I genitori di Ginevra Lamborghini sono Tonino Lamborghini e Luisa Peterlongo e la loro famiglia è famosissima nel mondo, oltre che numerosa. La coppia, infatti, ha avuto cinque figli: il maggiore è nato nel 1991 ed è Ferruccio Lamborghini, il cui nome è lo stesso del nonno paterno fondatore della omonima casa automobilistica diventata celebre nel mondo; la secondogenita di Tonino Lamborghini e Luisa Peterlongo è Ginevra Lamborghini, nata nel 1992, mentre la terza figlia è Elettra Lamborghini, classe 1994. Le piccole di casa Lamborghini sono le gemelle Flaminia e Lucrezia, nate nel 1999 e praticamente due gocce d’acqua.

Tonino Lamborghini è nato nel 1947, erede dell’impero paterno nato dalle nozze tra Ferruccio Lamborghini e Clelia Monti. La moglie, Luisa Peterlongo, è sempre stata molto discreta e di lei non si hanno molte informazioni oltre il matrimonio con Tonino Lamborghini. Nel 2022, in occasione della partecipazione di Ginevra Lamborghini al GF Vip, Luisa Peterlongo le ha inviato una dolcissima lettera a cui la figlia ha risposto con un biglietto: “Ti voglio bene mandorla“. Secondo la gieffina, nel conflitto tra lei e la sorella Elettra Lamborghini avrebbe giocato un ruolo il comportamento del genitore: “I miei genitori mi dicono ‘fattene una ragione, è come un lutto, ci sono tante persone che non si parlano. Mio padre ci ha messo molto a confronto quando eravamo piccoline. Mi chiamava ‘la principessina’, è normale che lei forse sia cresciuta un pochino con una ‘competizione’“.











