Tonino, papà Luca Salatino “Non ero buon padre”/ “Ci sono cose che lasciano il segno”

Luca Salatino e il difficile rapporto con papà Tonino: “Troppo burbero ma…”

Luca Salatino e suo padre Tonino hanno vissuto momenti molto complicati nel loro rapporto. Solo nell’ultimo periodo sono riusciti ad avvicinarsi, sciogliendo il gelo che li teneva distanti l’uno dall’altro. Il vippone, infatti, ha raccontato di non aver mai legato con papà Tonino, per via del suo carattere burbero. Il cuoco romano ha spiegato agli altri vipponi di sentirsi in difficoltà, nel momento in cui deve parlare del padre e del loro rapporto balbettante: “Perché non è una di quelle persone che ti dice ti voglio bene. E’ una persona burbera, di quelle che non non ti dice ti voglio bene“.

L’ex tronista ha ricordato più volte la sua infanzia difficile, caratterizzata dall’assenza di papà Tonino: “Erano poveri. Io stavo a Tor Bella Monaca da mia zia. Mia madre era in ospedale, mio padre doveva lavorare. Non mi ha mai dato una carezza ti voglio bene. Quando dico che sono cresciuto in una credenza è così. Ci sono cose che mi hanno lasciato il segno”.

Luca Salatino: “Mio padre Tonino? Ha il suo modo di dimostrare”. La sorpresa al GF VIP e…

Nonostante le incomprensioni del passato, Luca Salatino è riuscito a ricucire il rapporto con il papà, grazie anche alla condivisione di una passione: quella per il pugilato. “E’ stato l’unico modo per avere mio padre vicino. Era l’unico modo per sentirmi dire forza Luca”, ha raccontato il ragazzo. “Il suo modo di dirmi le cose, magari con impeto, era un modo per dirmi ti voglio bene. Col tempo ho cercato di capire certe situazioni”, ha spiegato il vippone.

Dopo la sorpresa emozionante al Grande Fratello VIP, in cui il padre era intervenuto per ammettere le sue colpe (“Non sono stato un buon padre. Forse dovevo stringerti, abbracciarti di più”), sono arrivati anche gli auguri di natale al vippone, con un video-messaggio in cui comparivano tutti i famigliari. Nessuna lacrima è scesa sul volto di Luca, fino a che sullo schermo non è comparsa la sua amata Soraia, che lo ha fatto crollare una volta per tutte.

