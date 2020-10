Tonon Vs Daniela Martani/ “Sei una cafona! Sfrutti i vegani per venire in Tv”

Si parla di vegani e delle polemiche annesse nel salotto di Pomeriggio 5 nella puntata in onda oggi 14 ottobre. Tra gli ospiti di Barbara D’Urso non poteva mancare Daniela Martani, che qualche tempo fa ha dichiarato che “La carne fa più vittime del coronavirus”. È da qui che si parte e con la replica di Alessandro Cecchi Paone che si dice in totale disaccordo con la Martani. Ad interromperli è però Raffaello Tonon, pronto a dire la sua ma zittito dalla Martani. Un gesto che fa infuriare l’opinionista che accusa l’attivista di sfruttare questi argomenti solo per far parlare di se. “Stai sfruttando questa questione dei vegani per venire qui – sbotta Tonon, che poi aggiunge – e sei anche una cafona perché ‘stai zitto’ lo dici a casa tua! Venite qui a fare i porci comodi vostri…”.

Red Ronnie dalla parte di Daniela Martani: “Mangiare vegano potrebbe…”

Daniela Martani viene però spalleggiata nelle sue dichiarazioni da Red Ronnie. Il conduttore è vegano ormai da molto tempo anche se le motivazioni di questa scelta di vita sono state inizialmente ben altre: “Io non ho iniziato per un fatto etico ma per un problema di salute. – racconta a Pomeriggio 5, e aggiunge – Poi sono guarito lì dove la medicina non riusciva e da lì non sono più riuscito a mangiare carne, è subentrato un fatto etico perché ogni animale anche insetto è una vita!” E ancora “Dove mangia uno che sia alimenta di carne mangiano 10 vegani, quindi mangiare vegano eliminerebbe il problema della fame nel mondo!” Dichiarazione che scatena gli applausi della Martani.



