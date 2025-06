Tony Boy e il rapporto con Gaia Bianchi

Tra i cantanti che prenderanno parte questa sera al Radio Zeta Future Hits troveremo anche Tony Boy, noto artista molto apprezzato dai più giovani che negli ultimi tempi hanno iniziato ad apprezzare con grande costanza le sue canzoni. Per quanto riguarda la vita privata di Tony Boy, il cantante in alcune occasioni è finito sotto i riflettori, di recente si è vociferato della fine della relazione tra il cantante e la fidanzata Gaia Bianchi, che intervenendo sui social, ha spiegato come stiano le cose, ammettendo la riconciliazione tra i due:

Shablo, chi è la moglie: "Ci siamo conosciuti a 16 anni"/ "Stiamo insieme da una vita"

“Siamo persone normali, non siamo robot, non sempre ragioniamo e reagiamo in modo razionale e sì, a volte (stupidamente) ci blocchiamo. Non capisco come facciate a pensare anche solo per un momento che quello che succede nella nostra vita sia fatto per hype. Non faremo mai una cosa del genere soprattutto ora che c’è Arya” ha scritto la ragazza sui social chiarendo come la storia con Tony Boy non sia affatto finita.

Nina Zilli, chi è: il compagno Danti, bullismo, la figlia Anna Blue/ “Persi un lavoro perchè ero incinta…”

Tony Boy e l’amore con Gaia Bianchi: la coppia si era lasciata

Eppure un addio, trasformatosi poi in arrivederci, si era consumato davvero, ma Tony Boy e la fidanzata Gaia Bianchi sono riusciti a chiarire una volta per tutte la loro posizione. Un ritorno di fiamma che si è consumato a distanza di pochissimo dalla prima storia, che sembrava giunta al capolinea in maniera definitiva. La ragazza sui social ha anche allontanando le voci di presunti tradimenti:

“Non è vero che ci sono stati tradimenti (anche perché a quest’ora sarebbero già uscite le prove e chissà come mai non ci sono). Finché la gente parla di me li lascio parlare, ma si tratta della mia famiglia e non posso fare finta di niente”.

Joan Thiele, chi è: fidanzato, carriera e Sanremo/ La cantante: “Sono attratta anche dalle donne, però…”